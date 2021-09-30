Вице-премьер Украины "затёр" заявление главнокомандующего ВСУ по Донбассу

Киев в контактной группе отказался дезавуировать отмену запрета на ответный огонь. При этом представитель Украины на переговорах приравнял главнокомандующего ВСУ к блогерам, сообщил постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

Украинская сторона сводит к абсурду обсуждение ситуации в Донбассе. К этому в том числе относится и отказ представителя Киева дезавуировать отмену запрета на ответный огонь.

Как рассказал постпред России в контактной группе Борис Грызлов, вице-премьер Украины Алексей Резников не стал отменять заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Тот ранее отменил запрет на ответный огонь без согласования с командованием.

По словам Грызлова, Резников приравнял главкома к блогерам. Он на требование представителей ДНР и ЛНР по этому поводу заявил, что не надо обращать внимание на публикации блогеров.

"Тем самым Резников приравнял к блогерам представителя высшего командования ВСУ", - уточнил Грызлов.

Кроме того, добавил представитель России, при обсуждении вопросов безопасности украинские представители отказались от каких-либо комментариев по конкретным проблемам, перенеся их в пункт "прочее".