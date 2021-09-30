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Вице-премьер Украины "затёр" заявление главнокомандующего ВСУ по Донбассу
30 сентября 2021, 00:55 • 85 • Политика
Киев в контактной группе отказался дезавуировать отмену запрета на ответный огонь. При этом представитель Украины на переговорах приравнял главнокомандующего ВСУ к блогерам, сообщил постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.
Украинская сторона сводит к абсурду обсуждение ситуации в Донбассе. К этому в том числе относится и отказ представителя Киева дезавуировать отмену запрета на ответный огонь.
Как рассказал постпред России в контактной группе Борис Грызлов, вице-премьер Украины Алексей Резников не стал отменять заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Тот ранее отменил запрет на ответный огонь без согласования с командованием.
По словам Грызлова, Резников приравнял главкома к блогерам. Он на требование представителей ДНР и ЛНР по этому поводу заявил, что не надо обращать внимание на публикации блогеров.
"Тем самым Резников приравнял к блогерам представителя высшего командования ВСУ", - уточнил Грызлов.
Кроме того, добавил представитель России, при обсуждении вопросов безопасности украинские представители отказались от каких-либо комментариев по конкретным проблемам, перенеся их в пункт "прочее".
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