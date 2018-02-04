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Вице-премьер Украины: "Рука Кремля" кинула коктейль Молотова в венгров Закарпатья
04 февраля 2018, 23:39 • 128 • Политика
На Украине "российский след" и "руку Кремля" нашли в нападении на дом Союза венгров в Ужгороде, административном центре Закарпатской области.
Заместитель главы правительства Украины Вячеслав Кириленко обвинил Москву в организации провокации против венгерского нацменьшинства в закарпатском городе Ужгород. Там, напомним, в здание Союза венгров сегодня была брошена бутылка с зажигательной смесью.
Как именно достославная "рука Кремля" могла дотянуться до Ужгорода, Кириленко не уточняет. Тем не менее в своих выводах он, как кажется, уверен полностью и совершенно.
Следует заметить, что украинские политики очень часто обвиняют Россию во многих неприятных им событиях и нелицеприятных общественных акциях, происходящих на территории страны. Попытка объяснить межнациональное напряжение в Закарпатской области действиями Кремля, а не как следствие непопулярного украинского закона является лишь одним из выражений этого тренда.
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