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Вице-премьер Украины: "Рука Кремля" кинула коктейль Молотова в венгров Закарпатья

04 февраля 2018, 23:39  •  128 • Политика
На Украине "российский след" и "руку Кремля" нашли в нападении на дом Союза венгров в Ужгороде, административном центре Закарпатской области.
Заместитель главы правительства Украины Вячеслав Кириленко обвинил Москву в организации провокации против венгерского нацменьшинства в закарпатском городе Ужгород. Там, напомним, в здание Союза венгров сегодня была брошена бутылка с зажигательной смесью.
Как именно достославная "рука Кремля" могла дотянуться до Ужгорода, Кириленко не уточняет. Тем не менее в своих выводах он, как кажется, уверен полностью и совершенно.
"Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлениях выгодны прежде всего России, и во многом ею и режиссируются. Поэтому бутылку с коктейлем Молотова сегодня в Ужгороде держала кремлёвская рука. Однозначно", - пишет политик в своем микроблоге в Twitter.
Следует заметить, что украинские политики очень часто обвиняют Россию во многих неприятных им событиях и нелицеприятных общественных акциях, происходящих на территории страны. Попытка объяснить межнациональное напряжение в Закарпатской области действиями Кремля, а не как следствие непопулярного украинского закона является лишь одним из выражений этого тренда.

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