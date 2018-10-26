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Вице-премьер Украины попросил участников форума в Белоруссии не говорить по-русски

26 октября 2018, 12:39  •  148 • Украина
Украинский вице-премьер Геннадий Зубко на форуме регионов Белоруссии и Украины в Гомеле обратился к участникам с просьбой не использовать на этой встрече русский язык.
 
РИА Новости
 

В ходе выступления он отметил, что две недели назад Украина и Белоруссия провели заседание совместной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

«Это был очень конструктивный диалог, и мы достигли решений по ряду вопросов. Тогда рабочим языком заседания был выбран русский. Сегодня здесь на форуме представителей Украины и Белоруссии я с удовольствием выступаю на украинском языке и с удовольствием же послушаю белорусских коллег на белорусском языке», — приводит слова Зубко РИА Новости.

Ранее стало известно, что депутаты Житомирского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта.

В сентябре подобный запрет был введён во Львовской области. В ответ МИД России раскритиковал запрет публичного использования русского языка во Львове. 

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал инициативу львовских депутатов.

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