|
Вице-премьер Украины попросил белорусов не говорить по-русски. Даже украинский посол его проигнорировал
26 октября 2018, 12:54 • 150 • Политика
Вице-премьер-министр Геннадий Зубко обратился к белорусским участникам форума регионов Белоруссии и Украины с просьбой выступать на белорусском, а не на русском языке.
Вице-премьер Украины, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что участники белорусского форума не должны говорить на русском языке во время своих выступлений - пускай выбирают белорусский, потому что ему, министру, не нравятся иные варианты.
С отдельным заявлением Зубко выступил по следам заседания, прошедшего 2 недели назад. Тогда для для украино-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества выбирали так называемый рабочий язык - чтобы вести дискуссию. Так вот, остановились на русском языке. Тем не менее Зубко решил по-своему.
«Сегодня здесь на форуме представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке», - сказал спикер.
Заявление получилось бы громким, если бы Зубко кто-то услышал. Говорить по-русски продолжили все спикеры, в том числе посол Украины в Минске Игорь Кизим.
Первый форум регионов Белоруссии и Украины проходит 25 и 26 октября в Гомеле. Предполагается, что в пленарном заседании примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко и его украинский коллега Петр Порошенко.
Подпишитесь на нас
150
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
26 октября 2018, 03:09
|
25 октября 2018, 17:24
|
24 октября 2018, 12:09
|
21 октября 2018, 09:24
|
21 октября 2018, 22:24
|
22 октября 2018, 14:24
|
22 октября 2018, 08:09