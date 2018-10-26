Вице-премьер Украины попросил белорусов не говорить по-русски. Даже украинский посол его проигнорировал

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко обратился к белорусским участникам форума регионов Белоруссии и Украины с просьбой выступать на белорусском, а не на русском языке.

Вице-премьер Украины, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что участники белорусского форума не должны говорить на русском языке во время своих выступлений - пускай выбирают белорусский, потому что ему, министру, не нравятся иные варианты.

С отдельным заявлением Зубко выступил по следам заседания, прошедшего 2 недели назад. Тогда для для украино-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества выбирали так называемый рабочий язык - чтобы вести дискуссию. Так вот, остановились на русском языке. Тем не менее Зубко решил по-своему.

«Сегодня здесь на форуме представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке», - сказал спикер.

Заявление получилось бы громким, если бы Зубко кто-то услышал. Говорить по-русски продолжили все спикеры, в том числе посол Украины в Минске Игорь Кизим.