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Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников"
29 сентября 2019, 12:54 • 118 • Украина
КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. СНГ является "клубом неудачников", а Украина неизбежно станет членом Европейского союза. Такого мнения придерживается Дмитрий Кулеба - вице-премьер страны и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
"ЕС сам придет и предложит нам членство", - заявил он в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу. Отмечается, что на данный момент министр не видит возможности, чтобы Евросоюз дал конкретную фразу о перспективе членства. Однако он уверен, что есть возможность привязать Киев и ЕС "друг к другу еще крепче", после чего союзу будет гораздо легче принимать решение о членстве страны.
По его словам, руководство Украины прилагает усилия, чтобы страна "перестала быть частью "русского мира" и вышла из политической сферы интересов России. По мнению Кулебы, для этого Украине следует окончательно остановить взаимодействие с Содружеством Независимых Государств (СНГ).
"<...> Если речь идет о моем личном мнении, то я считаю, что СНГ - это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ - это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ - это закрытая история", - подчеркнул украинский вице-премьер.
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