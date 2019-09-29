Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников"

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. СНГ является "клубом неудачников", а Украина неизбежно станет членом Европейского союза. Такого мнения придерживается Дмитрий Кулеба - вице-премьер страны и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"ЕС сам придет и предложит нам членство", - заявил он в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу. Отмечается, что на данный момент министр не видит возможности, чтобы Евросоюз дал конкретную фразу о перспективе членства. Однако он уверен, что есть возможность привязать Киев и ЕС "друг к другу еще крепче", после чего союзу будет гораздо легче принимать решение о членстве страны.

По его словам, руководство Украины прилагает усилия, чтобы страна "перестала быть частью "русского мира" и вышла из политической сферы интересов России. По мнению Кулебы, для этого Украине следует окончательно остановить взаимодействие с Содружеством Независимых Государств (СНГ).

"<...> Если речь идет о моем личном мнении, то я считаю, что СНГ - это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ - это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ - это закрытая история", - подчеркнул украинский вице-премьер.