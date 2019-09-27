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Вице-премьер Украины назвал СНГ клубом неудачников
27 сентября 2019, 10:39 • 134 • Украина
Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба назвал Союз независимых государств клубом неудачников.
© Dmytro Kuleba Facebook
«СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в «клуб удачников». СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться», — заявил он в интервью изданию «Европейская правда».
По его словам, «люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать».
«Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история», — отметил Кулеба.
Ранее МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией.
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