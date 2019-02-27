Вице-премьер Украины назвал нелогичным отказ от участия в Евровидении

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает нелогичным отказ от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».

«Я считаю, нелогично не ехать, но это решение Национальной телерадиокомпании Украины, его нужно уважать», — заявил он в эфире радио «Новое время».

По его словам, это решение общественный вещатель «принял в пределах своих полномочий», однако это «не лучший выход».

«Ещё было и время, и инструменты для того, чтобы выбрать представителя, который, с одной стороны, устроил бы значительную часть наблюдателей, экспертов, специалистов, общественное мнение, а, с другой стороны, не был бы задействован на гастролях на территории государства-агрессора», — сказал Кириленко.

Ранее стало известно, что Украина отказалась от участия в Евровидении.