Вице-премьер Украины в ходе визита в США обсудил вероятность участия Вашингтона в переговорах по Донбассу.

В ходе визита вице-премьера Украины по вопросам реинтеграции Алексея Резникова в США он обсудил вероятность вхождения Вашингтона в переговоры по Донбассу.

В ходе встречи вице-премьер-министр Украины Алексей Резников представил идеи относительно возможных путей привлечения США к мирным переговорам и оживления соответствующих дипломатических процессов,

- заявили в министерстве по вопросам реинтеграции.

Вице-премьер в США встретился с директором Совета нацбезопасности США по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом. Стороны обсудили вопросы предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США и ситуацию в Донбассе.

По данным украинской стороны, в США выразили поддержку процессу урегулирования ситуации в Донбассе, передаёт "Интерфакс-Украина".

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после вооружённого государственного переворота в Киеве и использования новыми властями Украины армии и банд неонацистов с Майдана против населения Донбасса.