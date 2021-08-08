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Вице-премьер России о нечестном судействе на Олимпиаде: "Такое отношение недопустимо"
08 августа 2021, 23:20 • 77 • Политика
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко высказался о нечестном судействе на Олимпиаде в Токио: "Такое отношение недопустимо".
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что ситуация на Олимпийских играх в Токио, где отмечено несправедливое судейство, не останется без внимания. В большом спорте политике не место, однако на этот раз она оказалась "выше объективной и справедливой оценки", подчеркнул Чернышенко.
В частности, речь идёт о недопустимом судействе наших гимнасток. Дина Аверина смогла взять лишь серебро в личном многоборье, хотя показала программу без помарок. В то же время её конкурентка из Израиля уронила ленту, но всё равно стала лучшей. Кроме того, в командном выступлении нашим девочкам также досталось только серебро. Таким образом, русские гимнастки впервые с 1996 года не получили олимпийское золото.
Чернышенко считает, что для нашей сборной это были одни из самых сложных соревнований. Тут и год пандемии коронавируса, и личные ограничения - мы были без гимна и флага. Кроме того, молчали трибуны - выступления проводили без зрителей.
Результаты выступления сборной России будут проанализированы вместе с Министерством спорта страны, добавил вице-премьер.
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