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Вице-премьер раскрыл методы "борьбы" за деньги туристов в России

07 июня 2021, 21:35  •  53 • Политика
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко раскрыл методы "борьбы" за деньги русских туристов, чтобы они тратили их в стране, а не за рубежом. Политик рассказал о будущем внутреннего туризма.
Туристический потенциал России должен реализовать национальный проект "Туризм. Индустрия. Гостеприимство". Он был создан по указу президента Владимира Путина. Развитие туризма упирается всегда в логистику, поэтому главной задачей сейчас является правильное планирование, объяснил Чернышенко.
Он напомнил, что Россия - самая большая страна мира, где имеются все климатические зоны. Но 60% жителей ни разу в жизни не покидали даже свой административный округ.
"Внутренний туризм вообще не развит", - подчеркнул вице-премьер.
Нацпроект предусматривает развитие конкурентных преимуществ внутреннего туризма, инфраструктуры. Только так есть шанс "побороться" за средства, которые жители России обычно отвозят на зарубежные курорты.
Приоритетными кластерами стали Золотое кольцо, Крым и Дальний Восток. В течение 2021 года они должны быть спроектированы с учётом ведущих мировых практик, сообщил Чернышенко на полях ПМЭФ. Он добавил, что в нашей стране не менее 13 больших территорий, которые никак не ограничены административно-территориальным делением, а интересных именно с точки зрения путешествий.
Все кластеры планируется развивать с учётом интересов жителей России. Государство примет активное участие, но реализация проектов произойдёт с привлечением инвестиций, пишет "Интерфакс".

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