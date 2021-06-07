Вице-премьер раскрыл методы "борьбы" за деньги туристов в России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко раскрыл методы "борьбы" за деньги русских туристов, чтобы они тратили их в стране, а не за рубежом. Политик рассказал о будущем внутреннего туризма.

Туристический потенциал России должен реализовать национальный проект "Туризм. Индустрия. Гостеприимство". Он был создан по указу президента Владимира Путина. Развитие туризма упирается всегда в логистику, поэтому главной задачей сейчас является правильное планирование, объяснил Чернышенко.

Он напомнил, что Россия - самая большая страна мира, где имеются все климатические зоны. Но 60% жителей ни разу в жизни не покидали даже свой административный округ.

"Внутренний туризм вообще не развит", - подчеркнул вице-премьер.

Нацпроект предусматривает развитие конкурентных преимуществ внутреннего туризма, инфраструктуры. Только так есть шанс "побороться" за средства, которые жители России обычно отвозят на зарубежные курорты.

Приоритетными кластерами стали Золотое кольцо, Крым и Дальний Восток. В течение 2021 года они должны быть спроектированы с учётом ведущих мировых практик, сообщил Чернышенко на полях ПМЭФ. Он добавил, что в нашей стране не менее 13 больших территорий, которые никак не ограничены административно-территориальным делением, а интересных именно с точки зрения путешествий.

Все кластеры планируется развивать с учётом интересов жителей России. Государство примет активное участие, но реализация проектов произойдёт с привлечением инвестиций, пишет "Интерфакс".