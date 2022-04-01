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Вице-премьер Польши объяснил смысл газа за рубли, заявив о превосходстве России

01 апреля 2022, 11:35  •  342 • Политика
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский рассказал, в чём кроется смысл перевода оплаты поставок газа в Европу на рубли. Он заявил о превосходстве России.
Качиньский объяснил, что перевод оплаты на рубли не имеет большого экономического значения. По его словам, в любом случае будет происходить обмен валюты.
Тут речь идёт, скорее, о получении превосходства психологического и политического [России],
- сказал польский политик.
И так, и так в конечном счете [деньги] должны быть обменяны, если, конечно, продаются нефть и газ - ископаемые, которыми Россия располагает,
- добавил Качиньский.
Ранее сообщалось, что средства от продажи газа позволят России компенсировать рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС. Эксперт объяснил, что экспорт энергоносителей позволит Москве заработать гораздо больше, чем изначально рассчитывалось.

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