Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский рассказал, в чём кроется смысл перевода оплаты поставок газа в Европу на рубли. Он заявил о превосходстве России.

Качиньский объяснил, что перевод оплаты на рубли не имеет большого экономического значения. По его словам, в любом случае будет происходить обмен валюты.

Тут речь идёт, скорее, о получении превосходства психологического и политического [России],

- сказал польский политик.

И так, и так в конечном счете [деньги] должны быть обменяны, если, конечно, продаются нефть и газ - ископаемые, которыми Россия располагает,

- добавил Качиньский.

Ранее сообщалось, что средства от продажи газа позволят России компенсировать рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС. Эксперт объяснил, что экспорт энергоносителей позволит Москве заработать гораздо больше, чем изначально рассчитывалось.