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Вице-премьер Польши объяснил смысл газа за рубли, заявив о превосходстве России
01 апреля 2022, 11:35 • 342 • Политика
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский рассказал, в чём кроется смысл перевода оплаты поставок газа в Европу на рубли. Он заявил о превосходстве России.
Качиньский объяснил, что перевод оплаты на рубли не имеет большого экономического значения. По его словам, в любом случае будет происходить обмен валюты.
- сказал польский политик.
- добавил Качиньский.
Ранее сообщалось, что средства от продажи газа позволят России компенсировать рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС. Эксперт объяснил, что экспорт энергоносителей позволит Москве заработать гораздо больше, чем изначально рассчитывалось.
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