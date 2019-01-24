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Вице-премьер Ольга Голодец пришла на заседание кабмина с плюшевой лайкой

24 января 2019, 19:54  •  23 • В России

Премьер Дмитрий Медведев поручил правительству в короткие срок перечислить деньги на расселение дома в Магнитогорске, пострадавшего 31 декабря от взрыва бытового газа. На расселение всего дома потребуется около 900 миллионов рублей, из них 500 миллионов перечислят из резервного фонда правительства.

- Остальные расходы по собственной инициативе возьмет на себя Магнитогорский металлургический комбинат и бюджет Челябинской области, - сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

Он напомнил, что правительство уже выделило 147 миллионов рублей на расселение тех, кто жил в разрушенных седьмом и восьмом подъездах.

На заседании кабмина также обсудили подготовку к Универсиаде в Красноярске, которая пройдет с 2 по 12 марта. Как рассказала вице-премьер Ольга Голодец, более 110 тысяч зрителей уже купили билеты на Универсиаду и посоветовала поторопиться с покупкой остальным желающим.

Голодец показала участникам кабмина плюшевую лайку - символ этих игр.

- Я хочу, чтобы он был узнаваемым и любимым, - сказала Голодец.

Медведев улыбнулся и заметил, что Универсиада длится 10 дней, а наследие остается на десятилетия.

- Так было и в Казани, так было и в Сочи, в Москве, в Питере, в других городах России, где проходили крупные международные соревнования. Надеюсь, что будут востребованы все спортивные центры, горнолыжные трассы, катки, тренировочные базы, - сказал премьер.

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