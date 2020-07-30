Вице-премьер Марат Хуснуллин намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

По его словам, в первой половине 2020 года он в основном занимался антикризисными мерами и сокращением административных барьеров, но во второй половине года намерен уделить внимание проблемам ЖКХ.

Хуснуллин как куратор ведомства намерен поручить Минстрою активнее готовить предложения по развитию отрасли, которые затем будут представляться президенту России Владимиру Путину.

Отдельно вице-премьер отметил, что одной из главных проблем жилищно-коммунального хозяйства страны является то, что отрасль всегда была и по-прежнему остается зоной ответственности регионов.

Хуснуллин считает, что инфраструктурные облигации должны помочь привлечь частные инвестиции в ЖКХ, а также добавил, что всерьез обсуждает перспективы развития отрасли с помощью данного механизма с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

В конце июня в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ «Известиям» рассказали, что людей, проживающих в аварийном жилье, могут освободить от платы за текущий ремонт и содержание своих жилищ.

В середине апреля вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил, что программа расселения аварийного жилья в России может быть ускорена в целях поддержки строительной отрасли в условиях экономического спада на фоне пандемии коронавируса.