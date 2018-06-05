Вице-премьер Крыма: Засуха на полуострове зависит от Господа Бога, а не от козней Украины

В Крыму – засуха. В этом году природа не балует полуостров на протяжении более чем 100 дней, поэтому зерновые на полях погибают. Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. На Украине, заслышав эти новости, обрадовались и объявили, что специально устроили бедствие на полуострове.

Так, депутат Верховной Рады и один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» Мустафа Джемилев с гордостью заявил, что все проблемы в Крыму начались потому, что Киев перекрыл Северо-Крымский канал.

- Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет, - уверен депутат.

В Крыму подобные заявления слушают со смехом. Вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк, курирующий сельское хозяйство, пояснил КП-Крым, что с засухами полуостров сталкивается каждые 4-5 лет – независимо от наличия днепровской воды.

- Эта проблема существовала и ранее. В последний раз - в 2012-2013 году, только ситуация была намного хуже: сейчас мы надеемся получить урожай зерновых 17-18 центнеров с гектара, а в 2013-м убрали всего 13-14 центнеров с гектара, хотя мы тогда были с днепровской водой. Вода из Северо-Крымского канала всегда использовалась для полива фруктов, овощей, кормов, а поля озимых зерновых (а именно они пострадали из-за засухи) всегда располагались на суходоле, где все зависит от Господа Бога, а не от Джемилева и не от днепровской воды, - сказал вице-премьер «Комсомолке».

Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи уже объявили в четырех районах Крыма - Красногвардейском, Первомайском, Нижнегорском и Советском. Еще два района - Джанкойский и Красноперекопский - тоже страдают от неблагоприятных погодных условий и готовят документы для объявления ЧС.

На сегодняшний день бумагами уже подтверждено ущерба на 300 миллионов рублей, но документы еще собирают по пострадавшим районам, и ожидается, что итоговая сумма составит 1 миллиард. Крымские власти планируют обратиться к федеральному правительству с просьбой выделить средства из резервного фонда для выплаты компенсаций аграриям.

- Убытки несут сельскохозяйственные предприятия. Конечно, мы ощутим из-за этого недопоступление налогов, - отметил Юрий Гоцанюк.

Он подчеркнул, что рядовые граждане последствий засухи на себе не почувствуют:

- Хлебом и другими основными продуктами мы крымчан обеспечим, - заключил вице-премьер.

Пострадали от засухи посевы озимых – пшеницы и ячменя, частично – поля, где растет яровой ячмень. Если обильных дождей не будет и дальше, то могут пострадать другие культуры – яровые, масличные.

Как пояснил Юрий Гоцанюк, часть пострадавших от засухи земель перевели «в кормовую группу», то есть сельхозпроизводители собирают оставшийся «в живых» урожай и пускают зерно на корм скоту. На остальных полях аграрии просто подготовят почву для осенней посадки озимых культур. Что именно делать с каждым конкретным полем – решают его владельцы.

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