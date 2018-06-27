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Вице-премьер Крыма: Украинским морпехам нужно не стрелять у наших границ, а учиться памперсы себе менять

27 июня 2018, 22:24  •  63 • В России

В правительстве Крыма высмеяли украинские военные учения вблизи государственной границы республики.

Напомним, на территории Херсонской области офицеры и рядовые из незалежной учились поражать позиции «противника в глубине временно оккупированных территорий» - это они Крым имеют ввиду.

Вице-премьер республики Дмитрий Полонский заявил в комментарии КП-Крым, что эти учения проводит армия, "которой де-факто не существует". Тренируются флотские подразделения, а их у Украины, отметил Полонский, никогда толком не было

- На сегодняшний момент это одна ржавая подводная лодка и ровно такие же полтора судна,– заявил вице-премьер. - Для профилактики подобных учений надо, чтобы их организаторы, там называемые генералы, у которых нет ни подчиненных, ни оружия, просто полистали картинки в интернете и посмотрели вооружение того же Черноморского флота Российской Федерации и той воинской группировки, которая сегодня находится на территории Крыма. Тогда им придется не военные учения проводить, а учить своих морских пехотинцев, как себе памперсы менять.

Как сообщалось, Украина заявила, что цель учений - "оборона морского побережья и уничтожение противника", который, по легенде, должен осуществлять наступление с территории Крыма.

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