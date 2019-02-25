Вице-премьер Крыма о дочерях-певицах, которых затравили на Украине: Я ими горжусь!

- Я ими просто горжусь, я считаю, что они как артистки выступили лучше всех. Они очень достойно отвечали, хотя их пытались спровоцировать постоянно, - сказала «КП-Крым» заместитель председателя Совета министров Республики Крым Лариса Опанасюк, мама девушек-артисток из дуэта Anna Maria, которые подверглись публичной травле на Украине за отказ отвечать, чей же все-таки полуостров.

Напомним, Анну и Марию Опанасюк довели до слез на сцене во время финального отбора для украинского Евровидения в Киеве. Ведущий задавал провокационные вопросы и рассуждал о политике вместо артистизма и вокала исполнительниц. В итоге девушки получили самые низкие баллы от жюри.

"Горжусь!" Вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк прокомментировала скандал с дочерьми-певицами на украинском Евровидении 00:00 00:00

Некоторые крымские политики предложили сестрам Опанасюк вернуться на родину и строить карьеру в Крыму. Мама с радостью ждет дочерей дома, но давить на них не намерена:

- Время покажет. Время все расставляет на свои места и всех строит по росту. Поживем-увидим. Это в конечном итоге все равно будет их решение, - подчеркивает чиновница.

Лариса Николаевна уже два десятка лет занимает высокие посты в Крыму. Фото: страница вице-премьера в соцсети

Сестры-близняшки Анна и Мария Опанасюк задолго до крымской весны выехали на ПМЖ в Киев и дальше строили карьеру в незалежной как дуэт Anna Maria. После референдума 2014 года, когда полуостров стал российским, артистки решили остаться в Киеве и в течение 5 лет никого не волновали их крымские корни, пока девушки не подали заявку на участие в песенном конкурсе «Евровидение» от Украины.

«КРЫМ - РОДИНА»

Перед выступления у них брал интервью украинский канал ATR (его владелец - Ленур Ислямов, организатор продуктовой блокады Крыма и блэкаута 2015 года, в РФ его обвиняют в диверсии). Там им задали «тот самый вопрос» про Крым. Певицы ушли от ответа, подобно украинскому боксеру крымского происхождения Александру Усику. Известный спортсмен на нападки журналистов из незалежной отвечает, что Крым - Божий, а сестры Опанасюк сказали, что Крым - их родина.

И вот в прямом эфире украинского телеканала «Первый» ведущий национального отбора на «Евровидение» Сергей Притула решил напомнить об этом злосчастном интервью и поинтересовался у крымчанок после выступления, не жалеют ли они о выходе на эту сцену, ведь мать их занимает высокую должность в крымском правительстве.

- И если я сейчас спрошу у вас, чей Крым, а этот вопрос загонит вас в вилку, это поставит крест либо на вашей карьере, либо на маминой, - едко заметил Притула.

«МЫ НЕ СДЕЛАЛИ НИЧЕГО ПЛОХОГО»

Девушки не выдержали давления ведущего, расплакались прямо на сцене и заявили, что вот уже несколько дней их травят, «как в 30-е годы».

- Если бы возник вопрос, выбрать конкурс или родителей, как и любой нормальный человек мы выбрали бы родителей. Мы украинские певицы, мы родились в Крыму, мы не нарушили никаких законов Украины, не сделали ничего плохого, не давали концертов в России, - сказали сквозь слезы артистки.

Члены жюри возмутились такому ответу. Особо - победительница «Евровидения-2016» певица Джамала, у которой, кстати, тоже крымские корни.

- С одной стороны я должна судить вас как профессионал, с другой стороны, вы пошли на конкурс, зная эту ситуацию. Но тот, кто представляет на Евровидении Украину, отвечает за всех нас. Как вы можете говорить в интервью, что Крым - это просто родина? Существует только один ответ... Крым - это Украина, - заявила певица.

Джамала возмутилась из-за ответа сестер по поводу Крыма. Фото: скриншот прямой трансляции

При этом она предпочла умолчать, что приезжала на гастроли к зрителям из России уже после Крымской весны: интернет-пользователи обнаружили фотографии с ее выступления на новогодней вечеринке-2015 в одном из ресторанов Сочи.

Но были и несогласные.

- Я только что побывал на комсомольском собрании, - фыркнул член жюри Андрей Данилко (творческий псевдоним - Верка Сердючка). - И если бы меня заставили вот так оправдываться, я бы развернулся и ушел.

К его совету певицы-близняшки не прислушались и остались на сцене. В итоге дуэт Anna Maria получил самый низкий балл от жюри, оказавшись на последнем месте.

- Всю жизнь мы делаем выбор каждый день, но есть вещи, которые мы не выбираем - родителей и Родину. Родители дали нам жизнь. И мы даже представить не могли, что в государстве с европейскими ценностями мы окажемся, как в Советском Союзе в его худшие времена, когда детей заставляли отказываться от родителей, - написали позднее певицы в своем Instagram.

Сестер поставили перед выбором: карьера или семья. Фото: страница дуэта ВКонтакте

И ОПЯТЬ РОССИЯ!

Победила в отборе певица Анна Корсун, выступающая как MARUV. Но и ей досталось от ведущего.

- Как вы можете давать концерты в России, это ведь страна-агрессор! - не унимался Притула.

- У меня много зрителей из Украины, из России, из Турции. Они между собой общаются и не важно, из какой ты страны. В России многие слушают украинскую музыку, - пояснила певица.

По словам члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александры Кольцовой, окончательное решение по поводу участия певицы MARUV на «Евровидении» от Украины примут в течение двух суток.

- В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину, - заявила Кольцова.

МНЕНИЯ

«В шоу-бизнесе теперь все взаимосвязано»

Вокалистка крымской кавер-группы «DARINA&band» Дарина СИНИЧКИНА:

- Культура с политикой не должна смешиваться, иначе это уже не про настоящее искусство. Ситуация неоднозначная. С точки зрения музыки на первом месте должны стоять хорошие песни, но в шоу-бизнесе теперь все взаимосвязано. На мой взгляд, не стоило девушкам в принципе подавать свою кандидатуру на Евровидение. Да, они давно живут в Украине, но мама работает здесь, и как это ни скрывать, стоило предвидеть, что журналисты обнаружат и вынесут все это не в их пользу.

«Поступили храбро»

Политолог Владимир ДЖАРАЛЛА:

- История, типичная для Крыма. События пять лет назад изменили судьбы многих людей, жизнь многих семей. Лариса Опанасюк все эти годы была и остается одним из самых надежных сотрудников Аксенова, выполняя большую работу по интеграции Крыма в Россию. Если бы к ней были вопросы со стороны органов безопасности, она бы не была в своем кресле. Почему дочери остались на Украине, понятно: они достигли многого, имели уже налаженную жизнь. Сейчас идет их травля уже с той стороны. Думаю, скорее всего, они пока будут ждать, надеясь, что шум утихнет, а там видно будет. Возвращение в Крым означает, что начинать придется с нуля, и уж точно об аналогичном положении и успехах говорить не приходится. А поступили они храбро для нынешней ситуации - сказали правду, которую на Украине знают, но молчат. Не поддались давлению, помня и про маму. Увы, пока в соседней стране нынешний режим, такие истории неизбежны.

«Киев пробил политическое дно»

Политолог Иван МЕЗЮХО:

- Конкурс «Евровидение» никогда не был свободен от политики, надо признать, но Украина заполитизировала это музыкальное событие больше, чем кто-либо другой. То Киев отправляет на конкурс «Гринджолы» с политической агиткой, то намеренно спекулирует на развлекательном мероприятии темой преступной и трагической депортации крымских татар с помощью Джамалы, то устраивает публичную обструкцию сестрам Опанасюк и MARUV за связи с Россией. Киев пробил политическое дно на «Евровидении». Вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк пять лет назад сделала свой выбор, а ее дочери — свой. Считаю неприемлемым лезть в личные отношения этой семьи. Кроме того, считаю оскорбительным подозревать Ларису Николаевну в какой-то нелояльности к России. На плечи этого политика выпали сложнейшие испытания в связи переходным периодом, она показала себя эффективным менеджером и отличным профессионалом, работающим на благо российского Крыма.

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