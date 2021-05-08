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Вице-премьер Крыма дал совет "американским ковбоям"

08 мая 2021, 10:05  •  164 • Политика
Вице-премьер правительства Крыма ответил "американским ковбоям", потребовавшим "вернуть" полуостров Украине. Он посоветовал Вашингтону не вмешиваться в дела народа, который, в отличие от "молодых американских ковбоев", имеет 2500-летний опыт государственности.
Георгий Мурадов, заместитель главы правительства Республики Крым, прокомментировал заявление Вашингтона о том, что Россиия должна вернуть Крым Украине. Политик расценил пост, опубликованный на русскоязычной странице посольства США в Facebook, как оскорбление крымчан.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что американцы оскорбили не только жителей древней Тавриды, но все народы мира, борющиеся за свой суверенитет и самоопределение. Вашингтон, считает Мурадов, должен уяснить, что Крым — это не просто территория, а прежде всего народ, у которого, в отличие от "молодых американских ковбоев", есть 2500-летний опыт государственности.
Политик назвал Крым "сакральным местом" и "корнем" всего русского мира, а также "стержнем восточнохристианской цивилизации".
И как бы госдеповским неучам ни хотелось отломать от нашего могучего дерева украинскую ветвь, превратив колонизированную ими Украину в страну нетрадиционной цивилизационной ориентации, им не удастся добраться до крымского корня, потому что он — плоть от плоти российский, а потому защищен всем могуществом российского государства",
- заявил Мурадов.
Он назвал все идеи о возвращении полуострова Украине "бредовыми", предложив в ответ вернуть России Аляску, а также отдать захваченные территории Мексике.

"Тогда можно будет давать советы другим народам", - иронично отметил крымский вице-премьер. Мурадов, который также является постоянным представителем республики при президенте России, пригласил американских дипломатов в Крым, чтобы на месте ознакомиться с его историей.

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