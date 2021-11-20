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Вице-премьер Чернышенко будет курировать образовательный центр «Сириус»

20 ноября 2021, 02:45  •  90 • Политика
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен куратором по взаимодействию с органами власти федеральной территории «Сириус» и фонда «Талант и успех». Соответствующее решение 19 ноября принял премьер-министр России Михаил Мишустин.
Назначение прокомментировал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Он отметил, что с 2015 года молодые специалисты института проводят мастер-классы и лекции, посвященные, в частности, нейротехнологиям, в рамках образовательной программы «Большие вызовы» в «Сириусе».
«Нет сомнений, что энергия, опыт и полная погруженность Дмитрия Николаевича в темы науки и образования дадут синергетический импульс и ускоренное развитие «Сириусу» и теме поддержки талантливых ребят в нашей стране в целом», — добавил Ковальчук.
Дмитрий Чернышенко, отвечающий в российском кабмине за науку и образование, также будет курировать АНО «Национальные приоритеты». Организация была создана для координации коммуникационной работы по национальным проектам.
Ранее в этот день стало известно, что в рамках расширения обязанностей своих заместителей Михаил Мишустин, в частности, дал новые поручения первому вице-премьеру Андрею Белоусову и руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.
По поручению главы правительства Андрей Белоусов будет заниматься вопросами адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Стало известно, что план действий должен быть внесен в правительство 15 декабря.
Также уточнялось, что Мишустин поручил Дмитрию Григоренко совершенствовать структуры госаппарата, а также госкомпаний, организаций и НКО с государственным участием.
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