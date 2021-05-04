|
Вице-премьер Чехии ответил на обвинения в шантаже России взрывами
04 мая 2021, 15:15 • 209 • Политика
По слухам, скандал во Врбетице хотели использовать для бесплатного получения вакцины от коронавируса
Ян Гамачек прокомментировал сообщения чешских СМИ о том, что Прага собиралась обменять сведения о взрывах во Врбетице на ряд особых договоренностей с Москвой. Он уверяет, что это ложь.
Ранее издание "Список" сообщило, что в конце апреля Гамачек собирался нанести официальный визит в Россию, чтобы предложить "замять" скандал со взрывами на складе боеприпасов в 2014 году. За это они хотели получить партию "Спутника V", согласие на проведение встречи Путина и Байдена в Праге, а также потребовать от Москвы информацию об инцидентах.
Однако намеченый визит был внезапно отменен. Как объяснял сам Гамачек, он должен был присутствовать на заседании правительства. По другой информации, отменить поездку вице-премьеру настоятельно рекомендовал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
На своей странице в "Твиттере" Гамачек, комментируя утверждения о готовящемся шантаже России, заявил, что категорически отвергает обвинения журналистов. По его словам, в МВД Чехии перед его готовящимся приездом в Москву прошло несколько встреч с участием глав служб безопасности, а также посла Чехии в России.
"Единственной темой встреч было влияние инцидента во Врбетице на госбезопасность и отношения между Чешской Республиков и Россией, отчасти потому, что СМИ обладали некоторой информацией о деле Врбетице и угрожали утечкой", – написал он.
Гамачек заявил, что согласно этому концепция, выдвинутая чешскими журналистами, лишена какой-либо логики.
Взрыв во Врбетице и выдвинутые чешскими властями версии произошедшего привели к серьезному расколу внутри страны. Одни чиновники утверждают, что есть несколько точек зрения на причины произошедшего, однако премьер-министр страны настаивает на единственной, связанной с причастностью российских спецслужб.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
209
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 мая 2021, 05:40
|
04 мая 2021, 02:25
|
04 мая 2021, 03:20
|
27 апреля 2021, 21:50
|
02 мая 2021, 17:25
|
02 мая 2021, 01:50
|
28 апреля 2021, 01:30