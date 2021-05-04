Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киеву "прилетела" ответочка за артобстрел Горловки
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
Дипломатическая "бомба" Лаврова и Путина может рвануть в Японии: "...
Россия готовит нестандартного "убийцу" авианосцев - "властелина о...
Главная / Политика

Вице-премьер Чехии ответил на обвинения в шантаже России взрывами

04 мая 2021, 15:15  •  209 • Политика
Фото: Katerina Sulova/CTK/www.globallookpress.com
По слухам, скандал во Врбетице хотели использовать для бесплатного получения вакцины от коронавируса
Ян Гамачек прокомментировал сообщения чешских СМИ о том, что Прага собиралась обменять сведения о взрывах во Врбетице на ряд особых договоренностей с Москвой. Он уверяет, что это ложь.
Ранее издание "Список" сообщило, что в конце апреля Гамачек собирался нанести официальный визит в Россию, чтобы предложить "замять" скандал со взрывами на складе боеприпасов в 2014 году. За это они хотели получить партию "Спутника V", согласие на проведение встречи Путина и Байдена в Праге, а также потребовать от Москвы информацию об инцидентах.
Однако намеченый визит был внезапно отменен. Как объяснял сам Гамачек, он должен был присутствовать на заседании правительства. По другой информации, отменить поездку вице-премьеру настоятельно рекомендовал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
На своей странице в "Твиттере" Гамачек, комментируя утверждения о готовящемся шантаже России, заявил, что категорически отвергает обвинения журналистов. По его словам, в МВД Чехии перед его готовящимся приездом в Москву прошло несколько встреч с участием глав служб безопасности, а также посла Чехии в России.
Jediným tématem schůzek byl dopad kauzy Vrbětice na bezpečnost státu a vztahy mezi Českou republikou a Ruskem, mimo jiné z toho důvodu, že média měla prokazatelně část informací o kauze Vrbětice a hrozil jejich únik. I z toho důvodu je konstrukce Janka Kroupy naprosto nelogická.
— Jan Hamáček (@jhamacek) May 4, 2021
"Единственной темой встреч было влияние инцидента во Врбетице на госбезопасность и отношения между Чешской Республиков и Россией, отчасти потому, что СМИ обладали некоторой информацией о деле Врбетице и угрожали утечкой", – написал он.
Гамачек заявил, что согласно этому концепция, выдвинутая чешскими журналистами, лишена какой-либо логики.
Взрыв во Врбетице и выдвинутые чешскими властями версии произошедшего привели к серьезному расколу внутри страны. Одни чиновники утверждают, что есть несколько точек зрения на причины произошедшего, однако премьер-министр страны настаивает на единственной, связанной с причастностью российских спецслужб.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



209
Источник
Похожие новости
04 мая 2021, 01:30
"Здесь всё ляжет": В Киеве боятся ответа России на водную блокаду Крыма
04 мая 2021, 09:45
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он"
04 мая 2021, 03:20
"Народ звереет": Сатановский призвал Запад не доводить русских
04 мая 2021, 07:00
Лукашенко взялся за топор. "Слитое" видео показал "Пул Первого"
04 мая 2021, 07:00
В США ещё 20 лет назад совершили главную ошибку в отношении России
04 мая 2021, 05:10
В США похвастались "радужным" экипажем и возмутили американцев "извращённым выбором"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 мая 2021, 05:40
На Украине поблагодарили фашистов за "победу и жизнь"
04 мая 2021, 02:25
Закарпатским венграм дали неделю на выселение
04 мая 2021, 03:20
"Народ звереет": Сатановский призвал Запад не доводить русских
27 апреля 2021, 21:50
Власть захвачена, и не Россией. Одессит в прямом эфире открыл глаза украинцам
02 мая 2021, 17:25
Русские Су-24 заставили паниковать американских моряков в Чёрном море - Avia.pro
02 мая 2021, 01:50
Европа в огне: Демонстрации на 1 Мая переросли в избиения
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.