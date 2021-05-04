Вице-премьер Чехии ответил на обвинения в шантаже России взрывами

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По слухам, скандал во Врбетице хотели использовать для бесплатного получения вакцины от коронавируса

Ян Гамачек прокомментировал сообщения чешских СМИ о том, что Прага собиралась обменять сведения о взрывах во Врбетице на ряд особых договоренностей с Москвой. Он уверяет, что это ложь.

Ранее издание "Список" сообщило, что в конце апреля Гамачек собирался нанести официальный визит в Россию, чтобы предложить "замять" скандал со взрывами на складе боеприпасов в 2014 году. За это они хотели получить партию "Спутника V", согласие на проведение встречи Путина и Байдена в Праге, а также потребовать от Москвы информацию об инцидентах.

Однако намеченый визит был внезапно отменен. Как объяснял сам Гамачек, он должен был присутствовать на заседании правительства. По другой информации, отменить поездку вице-премьеру настоятельно рекомендовал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

На своей странице в "Твиттере" Гамачек, комментируя утверждения о готовящемся шантаже России, заявил, что категорически отвергает обвинения журналистов. По его словам, в МВД Чехии перед его готовящимся приездом в Москву прошло несколько встреч с участием глав служб безопасности, а также посла Чехии в России.

Jediným tématem schůzek byl dopad kauzy Vrbětice na bezpečnost státu a vztahy mezi Českou republikou a Ruskem, mimo jiné z toho důvodu, že média měla prokazatelně část informací o kauze Vrbětice a hrozil jejich únik. I z toho důvodu je konstrukce Janka Kroupy naprosto nelogická. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 4, 2021

"Единственной темой встреч было влияние инцидента во Врбетице на госбезопасность и отношения между Чешской Республиков и Россией, отчасти потому, что СМИ обладали некоторой информацией о деле Врбетице и угрожали утечкой", – написал он.

Гамачек заявил, что согласно этому концепция, выдвинутая чешскими журналистами, лишена какой-либо логики.

Взрыв во Врбетице и выдвинутые чешскими властями версии произошедшего привели к серьезному расколу внутри страны. Одни чиновники утверждают, что есть несколько точек зрения на причины произошедшего, однако премьер-министр страны настаивает на единственной, связанной с причастностью российских спецслужб.