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Вице-премьер Чехии открестился от попыток замять "шпионский скандал" в обмен на вакцину

04 мая 2021, 18:55  •  59 • Политика
Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек открестился от попыток замять "шпионский скандал" с Россией в обмен на русскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Он заявил, что никогда не вёл подобных переговоров.
Так чиновник прокомментировал публикацию чешского портала "Список", в которой говорится, что Гамачек предлагал Москве забыть об истории со Врбетицей, если она предоставит Чехии партию вакцины "Спутник V" и выберет Прагу в качестве места встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Издание выпустило материал с заголовком "Свидетельство: Гамачек хотел обменять Врбетицу на миллион "Спутников" в Москве". Эта возможность якобы обсуждалась на встрече в МВД Чехии, которая состоялась 14 апреля.
Я категорически отвергаю предположения, содержащиеся в статье Янки Кроупи (Janka Kroupy) относительно моей предполагаемой попытки обменять информацию из дела Врбетице на поставку вакцины "Спутник V", - пишет вице-премьер в Twitter.
Скриншот:Twitter/@jhamacek

Он подчеркнул, что единственными темами встречи были влияние инцидента во Врбетице на безопасность страны и состояние отношений между Чехией и Россией. По словам чиновника, речь, в частности, идёт об информационной безопасности. Как он утверждает, некоторые СМИ владели информацией о деле взрывов во Врбетице и угрожали её утечкой.
Напомним, что ранее генпрокурор Чехии обвинил спецслужбы России в том, что они якобы устроили взрыв на частном складе с боеприпасами в чешской Врбетице в 2014 году, чтобы не допустить поставок оружия Грузии и Украине.
После этого президент страны Милош Земан заявил, что есть как минимум две версии событий во Врбетице. И что у следствия нет никаких доказательств против русских. Позже глава Минюста сообщила о третьей версии. Однако она была вынуждена поменять своё мнение после воспитательной беседы, которую провёл с ней премьер-министр.
Остаётся непонятным, почему дело 2014 года всплыло именно сейчас. И почему прозападные политики Чехии так упорно отрицают вероятность другого варианта развития событий.

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