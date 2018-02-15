Вице-министр Польши возложила ответственность за холокост на западных союзников

После введения Польшей уголовного наказания за утверждения о причастности поляков к истреблению евреев в годы Второй мировой войны, протестов Израиля и поддержки израильской стороны Соединёнными Штатами Варшава перешла в информационное наступление.

Вице-министр культуры Польши Магдалена Гавин заявила об обнаружении сотрудниками польского Центра исследований тоталитаризмов архивных документов ООН о военных преступлениях времён Второй мировой, из которых выяснилось, что это не поляки, а их западные союзники виновны в холокосте.

«Среди материалов – донесения польского правительства в Лондоне, которое через разведку Армии Крайовой сообщало на Запад о концлагерях в Польше, истреблении гражданского населения, уничтожении европейских и польских евреев. Указывались названия и месторасположение концлагерей. Союзники знали, что творится в Польше, но ничего не предпринимали, они не провели ни одной превентивной акции, не разбомбили ни одной железнодорожной ветки, по которой людей вагонами возили в концлагеря и газовые камеры», – указала Магдалена Гавин.

На фоне других фактов заявление госпожи Гавин выглядит попыткой самооправдания Польши за соучастие поляков вместе с нацистами в уничтожении евреев. Израильские историки насчитали более 20 случаев погромов и массовых убийств евреев поляками в оккупированной Польше, не считая помощи нацистам в поимке евреев, которую оказывала польская полиция.

Евреев убивали в основном боевики Армии Крайовой (АК) и их сторонники. Руководство АК сидело в Лондоне. В Польше аковцы нападали на советских и польских солдат и мирных граждан. Были случаи сотрудничества АК с гитлеровцами.

Сегодня каратели из АК объявлены в Польше героями. Чтобы отвести от них подозрения в истреблении евреев, Варшава перекладывает ответственность за злодеяния на коллективный Запад, не называя конкретных лиц и стран. Польша надеется, что Запад сам себя линчевать не станет, и мир потихоньку забудет о причастности поляков к нацистским зверствам.