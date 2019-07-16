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Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию олигарха Фирташа в США
16 июля 2019, 14:09 • 72 • Украина
Вице-канцлер Австрии Клеменс Яблонер одобрил выдачу украинского олигарха Дмитрия Фирташа Соединённым Штатам. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на соответствующее заявление.
© РИА Новости
«По поводу экстрадиции Фирташа Министерство юстиции Австрии может сообщить следующее: вице-канцлер, министр юстиции Клеменс Яблонер согласовал его экстрадицию», — уточняется в тексте.
Ранее Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США.
В Соединённых Штатах бизнесмена обвиняют во взятке с целью получения лицензии на разработку титанового месторождения.
Экстрадиции Фирташа требовала также Испания, где олигарха подозревали в отмывании денег и создании преступной группировки.
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