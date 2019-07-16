Вице-канцлер Австрии согласовал экстрадицию олигарха Фирташа в США

Вице-канцлер Австрии Клеменс Яблонер одобрил выдачу украинского олигарха Дмитрия Фирташа Соединённым Штатам. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на соответствующее заявление.

«По поводу экстрадиции Фирташа Министерство юстиции Австрии может сообщить следующее: вице-канцлер, министр юстиции Клеменс Яблонер согласовал его экстрадицию», — уточняется в тексте.

Ранее Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США.

В Соединённых Штатах бизнесмена обвиняют во взятке с целью получения лицензии на разработку титанового месторождения.

Экстрадиции Фирташа требовала также Испания, где олигарха подозревали в отмывании денег и создании преступной группировки.