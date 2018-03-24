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Вице-губернатор Мурманской области проиграл спор о выборах президента и побрился на лысо
24 марта 2018, 13:54 • 118 • В России
Известный видеоблогер Юрий Дудь и экс-кандидат в президенты России от партии КПРФ, сами того, кажется, не зная запустили целый флешмоб среди представителей власти. Павел Грудинин, так и не выполнив обещание, данное в интервью Дудю, не сбрил свои усы из-за того, что набрал меньше 15% голосов избирателей. Но это не остановило тех, кто также заключил пари о выборах.
Исполнительностью в этом плане отличились в Мурманской области. Вице-губернатор Заполярья поспорил с министром по внутренней политике и массовым коммуникациям Глебом Шинкаруком о явке избирателей и проиграл.
- Я был уверен, что по явке избирателей Мурманская область будет первая по СЗФО. Оказались вторыми. Это очень хорошо. Но спор проиграл. Слово мужчины дороже волос. Да и к отпуску готов, - пошутил Анатолий Векшин.
Кстати, в роли «парикмахера» выступил оппонент заместителя губернатора в этом споре – Глеб Шинкарук, который является обладателем точно такой же прически, как сейчас у Векшина.
Свой «респект» Анатолию Андреевичу в Facebook, где была размещена запись, в числе многих выразили главы Полярных Зорь и ЗАТО Александровск, депутаты Облдумы и сенатор от Мурманской области.
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