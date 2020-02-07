Вице-адмирал ВМС США испугался русских подлодок, и это "совершенно нормально" - военный эксперт

Вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис заявил, что Восточное побережье США перестало быть "тихой гаванью" для американского флота. А всё потому, что российские подлодки мешают жить морякам. Эмоциональные заявления опубликовали The Drive, и для многих сказанное стало, скорее, анекдотом. Но не для самого вице-адмирала. Он сообщил:

"Наши корабли больше не могут рассчитывать на то, что они будут находиться в безопасной гавани на Восточном побережье или что им хотя бы удастся беспрепятственно пересечь Атлантический океан".

Более того, вице-адмирал уверен, что русские подлодки могут находиться в Атлантическом океане в любой момент времени, скрываясь от любых локаторов. Звучит лестно для российской оборонной промышленности и не самым лучшим образом, если рассуждать о бравости вице-адмирала.

К слову, на экспертном уровне успокаивать вице-адмирала не спешат. Так, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik сообщил, что Россия возвращает себе утраченные ранее позиции - те, что занимала долгие годы, если говорить о патрулировании в Атлантике. Ведь с точки зрения безопасности нашей страны - это важнейший регион.

"Атлантическое побережье - наиболее густонаселённый регион США, в котором размещены и военно-морские базы в том числе. Совершенно нормально, что в Атлантике на боевом дежурстве находятся наши подводные лодки", - добавил эксперт.

Более того, собеседник радио добавил, что заявления американского вице-адмирала говорят лишь о том, что в своё время в США посчитали, что Россия уже не восстановится - "когда-то успокоились" по поводу нас, а теперь осознают тревогу на фоне усиления позиций русских.