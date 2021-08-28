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«Витрина достижений и перспективных идей»: чем запомнилась деловая часть форума «Армия-2021»

28 августа 2021, 08:10  •  98 • В России
Деловая программа международного военно-технического форума «Армия-2021» завершилась подписанием экспортных контрактов на сумму более €2 млрд. Об этом сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. По этим соглашениям иностранные партнёры Москвы получат современные образцы авиатехники, боеприпасы, противотанковые средства, комплексы ПВО и радиоэлектронной борьбы. Ранее на полях «Армии-2021» Минобороны заключило контракты на поставку вооружений в ВС РФ на 500 млрд рублей. Речь идёт в том числе о гиперзвуковых системах, БПЛА, модернизированных боевых самолётах и ударных вертолётах. По словам экспертов, ежегодное проведение форума способствует укреплению российской армии и сохранению лидирующих позиций Москвы на глобальном оружейном рынке.
 
Выставочный зал международного военно-технического форума «Армия-2021» РИА Новости © Кирилл Каллиников
 

По итогам деловой программы международного военно-технического форума «Армия-2021» АО «Рособоронэкспорт» провело более 70 переговоров и подписало с иностранными государствами контракты на сумму, превышающую €2 млрд. Об этом заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

«В рамках форума «Армия-2021» «Рособоронэкспорт» по результатам переговоров с иностранными партнёрами подписал около 20 контрактных документов на общую сумму свыше €2 млрд», — цитирует Михеева пресс-служба «Ростеха», куда входит «Рособоронэкспорт».

В ближайшие годы партнёры Москвы по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) получат самолёты семейства Су-30, вертолёты Ми-35П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, авиационные боеприпасы, противотанковые комплексы «Корнет-ЭМ», зенитные ракетно-пушечные системы «Панцирь-С1», включая модернизированные версии.

Также заказчикам будут поставлены средства ближнего боя, стрелковое оружие, различные боеприпасы, дистанционно управляемые боевые модули, вооружение для кораблей и подводных лодок, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО.

«Достигнутые «Рособоронэкспортом» соглашения на поставку за рубеж новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М», комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха» и мобильного комплекса радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль» — первые экспортные контракты на эти образцы, — пояснил Михеев.

«Есть чем гордиться»

 

Напомним, форум «Армия-2021» начал свою работу 22 августа в Одинцовском районе Подмосковья. Экспозиция и динамические показы военной техники были развёрнуты в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. Деловая программа выставки закончилась 27 августа. В субботу, 28 августа, форум ещё открыт для массового посещения.

Экспозиция «Армии-2021» разбита на кластеры: авиация, флот, военная медицина, военное строительство, робототехника и диверсификация (наращивание доли гражданской продукции в оборонно-промышленном комплексе РФ). В общей сложности на форуме представлены более 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

  • Экспозиция на международном военно-техническом форуме «Армия-2021»
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

На полигоне Алабино Минобороны РФ организовало для иностранных гостей  динамический показ военной и специальной техники для сухопутных войск, которые Москва продвигает на экспорт.

Также в Кубинке были проведены показательные полёты самолётов Су-57, МиГ-35, Як-130, Л-410, вертолёта Ка-52. С демонстрационными программами выступили пилотажные группы «Русские витязи» (на шести Су-35С), «Стрижи» (на девяти МиГ-29) и «Беркуты» (на четырёх Ми-28Н).

23 августа «Армию-2021» посетил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что с новинками отечественной оборонной промышленности получили возможность ознакомиться специалисты из почти 100 государств. 

«Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твёрдо сказать, что ещё долго не будут иметь. Представленные экспозиции наглядно это подтверждают», — сказал Путин.

Как сообщил российский лидер, на повестке дня форума — перспективы «углубления военно-технических связей, а также вопросы сотрудничества в области обороны государств».

По словам президента РФ, Москве «есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнёрам». Как подчеркнул глава государства, последние годы Россия последовательно реализует госпрограмму вооружения и долгосрочную программу развития оборонного сектора.

«Подчеркну, российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке, и сегодня оно надёжно защищает безопасность очень многих стран мира, а наши оборонные предприятия — даже несмотря на сложности, вызванные эпидемией, — точно в срок производят, поставляют экспортную продукцию», — отметил Путин.

По информации «Рособоронэкспорта», впервые в истории военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами на «Армии-2021» была достигнута договорённость об интеграции зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Пальма» («Палаш») в систему вооружения корабля иностранного государства.

Данная система ПВО является модифицированной версией сухопутного комплекса «Сосна» и серийно поставляется российскому ВМФ. «Пальма» была разработана специалистами АО «КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» и других отечественных предприятий. Максимальная дальность действия комплекса составляет 10 км, высота — 5 км.

Арсенал «Пальмы» состоит из восьми пусковых контейнеров зенитных управляемых ракет «Сосна-Р» и двух 30-мм автоматических пушек АО-18КД с боезапасом в 1,5 тыс. выстрелов. Эксперты называют этот ЗРАК лучшим в мире корабельным средством ПВО ближнего радиуса по соотношению цены и качества.

По информации Минобороны РФ, на полях «Армии-2021» особый интерес иностранные гости проявили к экспозициям «Роскосмоса», холдинга «Вертолёты России», концерна «Алмаз-Антей», АО «Концерн «Созвездие», Объединённой авиастроительной корпорации, концерна «Калашников», холдинга «Швабе» и других компаний.

  • Военнослужащие иностранных государств на форуме «Армия-2021»
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

В комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отметил, что Россия прочно удерживает лидирующие позиции на международном оружейном рынке. По мнению эксперта, залогом успешных продаж военной продукции является её высокое качество и адекватная цена.

«Наиболее крепкие позиции в оружейном экспорте Москва занимает в сфере противовоздушной обороны. Большой популярностью пользуются авиация, бронетехника, стрелковое оружие. Конечно, с введением санкций партнёры России по ВТС опасаются блокировки финансовых транзакций, но показатели экспорта свидетельствуют о том, что продажи по-прежнему осуществляются в крупных объёмах», — подчеркнул Подберёзкин.

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По словам эксперта, важную роль в удержании лидирующих позиций Москвы на глобальном рынке вооружений играет ежегодный форум в Кубинке. Подберёзкин считает, что он позволяет иностранным гостям ознакомиться с практическими результатами развития военной промышленности РФ.

«Безусловно, различные мероприятия и конференции на «Армии» очень эффективны с точки зрения возможного расширения военно-технического сотрудничества. Продавать оружие невозможно без живых контактов, а они как раз налаживаются на таких международных выставках», — сказал Подберёзкин.

Аналогичной точки зрения придерживается руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. В беседе с RT он заявил, что в рамках «Армии» на высоком уровне организована работа с действующими и иностранными покупателями российской военной продукции, особенно из числа азиатских и ближневосточных стран.

«Сумма свыше €2 млрд и номенклатура поставок, которые раскрыл «Рособоронэкспорт», — это очень достойный результат. Правда, необходимо понимать, что почти вся информация о сфере ВТС носит закрытый характер — Россия регулярно заключает массу других крупных сделок. Поэтому обороты экспорта отечественных вооружений позволяют Москве прочно удерживать второе место на рынке», — пояснил Михайлов.

Контракты на 500 млрд рублей

 

Ещё одним значимым итогом деловой программы «Армии» эксперты назвали заключение новых контрактов на масштабные поставки военных изделий российским вооружённым силам. На полях форума в Кубинке Минобороны РФ заключило более 40 контрактов с 27 предприятиями на общую сумму 500 млрд рублей.

Соглашения предусматривают поставку армии более чем 1,3 тыс. образцов техники, ремонт и модернизацию свыше 150 единиц вооружения.

В частности, войска РФ получат гиперзвуковые ракеты 3М22 «Циркон» и «Кинжал», усовершенствованные ударные вертолёты Ка-52М. Также Минобороны заказало у промышленности модернизацию парка истребителей-перехватчиков МиГ-31 и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

  • Экспозиция бронетехники на военно-техническом форуме «Армия-2021»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Из тяжёлого вооружения российской армии будут переданы 152-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция-СВ», из беспилотной техники — разведывательно-ударный БПЛА «Иноходец-РУ», дроны вертолётного типа «Термит» и «Платформа».

Как полагает Александр Михайлов, «Армия» является наиболее удобной площадкой для взаимодействия военных и представителей оборонной промышленности, которые демонстрируют свои инициативные разработки.

«Форум в Кубинке — витрина достижений и перспективных идей отечественной промышленности. Без всякого сомнения, «Армия» вносит весомый вклад не только в продвижение российской военной продукции на экспорт, но и в повышение возможностей наших вооружённых сил», — резюмировал Михайлов.

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