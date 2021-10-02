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Витренко: Венгрия с «Газпромом» ударили по Украине «газовым оружием»

02 октября 2021, 18:28  •  96 • Украина

1 октября 2021 года российский газовый монополист «Газпром» остановил поставки газа через Украину в направлении Венгрии. Остановка была произведена, несмотря на забронированные мощности для транзита.

Глава украинской компании «Нафтогаз» в этой связи выступил с заявлением, в котором заявил, что сделка «Газпрома» с Венгрией демонстрирует будущие последствия запуска «Северного потока-2».

Он отметил, что «Газпром» имеет такое право по контракту - не подавать газ для транзита через забронированы мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип «качай или плати»).

«Это демонстрация того, что произойдет после запуска "Северного потока-2", если к тому времени Кремль не разблокирует доступ к транзиту через Украину для "третьих лиц". Например, чтобы европейские покупатели газа от "Газпрома" могли получать газ на границе Украина-РФ и чтобы они могли сами выбирать маршрут транзита из России в Европу», - отметил Витренко.

Он напомнил, что Украина публично и непублично предупреждала партнеров в Германии и США, так может произойти, и что прекращение физического транзита через Украину создаст угрозы для Украины и для Европы.

«Кремль это делает намеренно. Это даже не бряцание оружием, это очевидное использование газа как оружия», - заявил Витренко.
Витренко также отметил, что Украина десятилетиями обеспечивала «надежный транзит газа», а иногда даже экспорт в Венгрию, но Венгрия оказалась неблагодарной.


«Без этого транзита Венгрии было бы очень сложно. Мы в полном соответствии с европейскими правилами создали "гарантированные мощности" (firm capacity) для транспортировки газа из Украины в Венгрию. А вот гарантированных мощностей для транспортировки газа из Венгрии в Украину венгерская сторона так и не создала. То есть Венгрия может гарантированно получать газ из Украины, а мы из Венгрии - нет. Вот такая "односторонняя" европейская интеграция пока у нас с Венгрией», - отметил Витренко.

Вместе с этим Витренко потребовал от «партнеров» Украины ввести в этой связи санкции, которые США и Германия обещали при заключении своей сделки по вопросу «Северного потока-2».

«В совместном заявлении США и Германии указано, что в случае использования Кремлем газа в качестве оружия, должна быть соответствующая реакция. Ждем теперь наложения санкций на 100% дочернюю компанию "Газпрома", оператора "Северного потока-2". Чем раньше это произойдет, тем лучше», - подчеркнул Витренко.

Витренко посетовал, что отсутствие действенных санкций уже создало ожидания со стороны «Газпрома», что ему «на самом деле разрешено продолжать использовать газ как оружие против Украины и других стран, и что ему разрешат использовать "Северный поток-2" даже без соблюдения европейских правил».

«Если бы таких ожиданий не было, то "Газпром" бы не уменьшал объемы транзита через Украину по сравнению с прошлым годом (они понимали, что США из-за санкций не дадут им возможность запустить "Северный поток-2" в 2020 году)», - заявил глава «Нафтогаза».

27 сентября 2021 года Венгрия подписала с российским «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины, что поначалу вызвало приступ замешательства и истерики в Киеве. Однако через некоторое время там воодушевились амбициями и планами занять место России и «Газпрома» в отношениях с Германией и вообще Европой.

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