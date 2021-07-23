Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
Шойгу готов явиться на допрос: Сенсационное заявление сопроводили восклицательны...
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном х...
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о нача...
Главная / Украина

Витренко: в случае полномасштабной войны на Украине газовые санкции не помогут

23 июля 2021, 04:55  •  150 • Украина

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, комментируя соглашение между США и Германией по энергетической безопасности на Украине, выразил сомнение в надёжности обсуждаемых гарантий о введении Германией «газовых санкций» в случае полномасштабной агрессии России против Украины.

Об этом Витренко, находящийся сейчас в Вашингтоне, рассказал в интервью украинской службы «Голос Америки».

«Честно говоря, не верится что, если, например, будет полномасштабная война в Украине, и все будут понимать, что это делает Кремль, Германия сможет наложить действенные санкции на экспорт газа в Германию, потому что это будет означать, что немецкий потребитель зимой останется без тепла и газа. Мы должны быть реалистами, понимать эти риски заранее и не допускать, чтобы оказалось поздно — и все разводили руками и выражали глубокую озабоченность, как это уже было с оккупацией Крыма и частей Донецкой и Луганской областей», — возмутился Витренко.

Также председатель правления «Нафтогаза» выразил сомнение о возможном обеспечении Германией транзита РФ газа через Украину.

«Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории России. Теоретически это могла бы гарантировать Россия, но возникает вопрос — какова цена этих гарантий, потому что Украина уже располагала Будапештским меморандумом, на который она рассчитывала как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум номер 2 для нас не является чем-то привлекательным», — отметил он.

По словам Витренко, «нельзя верить даже тому, что Россия сама пообещает».

«Мы это проходили на практике. Я лично вел переговоры с Газпромом и подписывал контракт на транзит. На практике, они приходят на переговоры и говорят: «Мы не знаем, о чем вы и с кем говорили без нас»», — утверждает глава «Нафтогаза».

По мнению Витренко, дискуссия по «Северному потоку – 2» не может строиться вокруг вопроса компенсаций, так как, Россия использует газ как «геополитическое оружие против Украины и всего региона».

«Северный поток–2» — это угроза для безопасности Украины и всего региона. Это не вопрос компенсаций, это вопрос региональной безопасности, и поэтому мы надеемся, что принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» будет соблюден. Также «Северный поток–2» — это геополитическое оружие Кремля, поэтому мы не совсем понимаем, как другие страны, особенно страны — лидеры западного мира, могут договариваться о проекте Кремля», — отметил он.

Витренко считает, что сейчас существует достаточно механизмов, с помощью которых «Северный поток– 2» ещё можно остановить. В частности, обоснованный отказ немецкого регулятора в сертификации газопровода, а также восстановление санкций США против Nord Stream AG.

«Мы считаем, что если со всех сторон будет понимание, что это геополитический проект, это оружие и угроза безопасности для Украины и всего региона — этот проект никогда не будет реализован, газопровод не заработает. Должен быть комплекс мер, и американские санкции являются очень важным элементом», — резюмировал председатель правления «Нафтогаза».

Напомним, в среду, 21 июля, США и Германия опубликовали текст соглашения по «Северному потоку – 2».

21 июля 2021 года уже окрестили чёрным днём для Украины и главным поражением президента Зеленского на геополитическом фронте.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






150
Источник
Похожие новости
21 июля 2021, 16:15
Не стоит ожидать российского военного вторжения, – уверяет Дмитрий Козак, – Украина покончит с собой сама
22 июля 2021, 16:05
И снова про украинский транзит
21 июля 2021, 20:50
Сюмар назвала Порошенко убийцем Гиви
22 июля 2021, 15:10
Посадят ли Владимира Зеленского в тюрьму за измену родине?
21 июля 2021, 20:50
«Ревизор» из Госдепа назвал Украине главную проблему
22 июля 2021, 04:10
На границе с Крымом Украина пошумела «БУКами»
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2021, 01:15
"Не складывается пазл": Сатановский пошатнул сделку Германии и США одним пр...
23 июля 2021, 01:15
Зеленскому подсказали единственный способ избавиться от "Северного потока - 2&qu...
23 июля 2021, 03:05
"Это не угроза": В Аргентине дали объяснения про письмо о "Спутнике V&...
23 июля 2021, 00:15
«Исходя из состояния системы»: в «Газпроме» заявили о готовности сохранить транзит га...
23 июля 2021, 01:15
"Игра не завершилась": Глава МИД Украины пообещал добить "Северный пот...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июля 2021, 07:25
Россия рассекретила "лицо" новейшего боевого самолёта
17 июля 2021, 16:55
Прибалты сорвались после статьи Путина: Эстонцы планируют бежать из страны (Романов Роман)
18 июля 2021, 16:45
Помогите, пожалуйста: Что означает повестка СБУ для Шойгу? Версия Мардана
19 июля 2021, 11:05
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
17 июля 2021, 09:35
Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых
22 июля 2021, 04:10
"Как в душу плюнули": Мигранты в Литве на добро ответили жестокими издевательствами
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северному потоку-2»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.