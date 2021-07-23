Витренко: в случае полномасштабной войны на Украине газовые санкции не помогут • 150 • Украина

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, комментируя соглашение между США и Германией по энергетической безопасности на Украине, выразил сомнение в надёжности обсуждаемых гарантий о введении Германией «газовых санкций» в случае полномасштабной агрессии России против Украины.



Об этом Витренко, находящийся сейчас в Вашингтоне, рассказал в интервью украинской службы «Голос Америки».



«Честно говоря, не верится что, если, например, будет полномасштабная война в Украине, и все будут понимать, что это делает Кремль, Германия сможет наложить действенные санкции на экспорт газа в Германию, потому что это будет означать, что немецкий потребитель зимой останется без тепла и газа. Мы должны быть реалистами, понимать эти риски заранее и не допускать, чтобы оказалось поздно — и все разводили руками и выражали глубокую озабоченность, как это уже было с оккупацией Крыма и частей Донецкой и Луганской областей», — возмутился Витренко.



Также председатель правления «Нафтогаза» выразил сомнение о возможном обеспечении Германией транзита РФ газа через Украину.



«Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории России. Теоретически это могла бы гарантировать Россия, но возникает вопрос — какова цена этих гарантий, потому что Украина уже располагала Будапештским меморандумом, на который она рассчитывала как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум номер 2 для нас не является чем-то привлекательным», — отметил он.



По словам Витренко, «нельзя верить даже тому, что Россия сама пообещает».



«Мы это проходили на практике. Я лично вел переговоры с Газпромом и подписывал контракт на транзит. На практике, они приходят на переговоры и говорят: «Мы не знаем, о чем вы и с кем говорили без нас»», — утверждает глава «Нафтогаза».



По мнению Витренко, дискуссия по «Северному потоку – 2» не может строиться вокруг вопроса компенсаций, так как, Россия использует газ как «геополитическое оружие против Украины и всего региона».



«Северный поток–2» — это угроза для безопасности Украины и всего региона. Это не вопрос компенсаций, это вопрос региональной безопасности, и поэтому мы надеемся, что принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» будет соблюден. Также «Северный поток–2» — это геополитическое оружие Кремля, поэтому мы не совсем понимаем, как другие страны, особенно страны — лидеры западного мира, могут договариваться о проекте Кремля», — отметил он.



Витренко считает, что сейчас существует достаточно механизмов, с помощью которых «Северный поток– 2» ещё можно остановить. В частности, обоснованный отказ немецкого регулятора в сертификации газопровода, а также восстановление санкций США против Nord Stream AG.



«Мы считаем, что если со всех сторон будет понимание, что это геополитический проект, это оружие и угроза безопасности для Украины и всего региона — этот проект никогда не будет реализован, газопровод не заработает. Должен быть комплекс мер, и американские санкции являются очень важным элементом», — резюмировал председатель правления «Нафтогаза».



Напомним, в среду, 21 июля, США и Германия опубликовали текст соглашения по «Северному потоку – 2».



21 июля 2021 года уже окрестили чёрным днём для Украины и главным поражением президента Зеленского на геополитическом фронте.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, комментируя соглашение между США и Германией по энергетической безопасности на Украине, выразил сомнение в надёжности обсуждаемых гарантий о введении Германией «газовых санкций» в случае полномасштабной агрессии России против Украины.Об этом Витренко, находящийся сейчас в Вашингтоне, рассказал в интервью украинской службы «Голос Америки».«Честно говоря, не верится что, если, например, будет полномасштабная война в Украине, и все будут понимать, что это делает Кремль, Германия сможет наложить действенные санкции на экспорт газа в Германию, потому что это будет означать, что немецкий потребитель зимой останется без тепла и газа. Мы должны быть реалистами, понимать эти риски заранее и не допускать, чтобы оказалось поздно — и все разводили руками и выражали глубокую озабоченность, как это уже было с оккупацией Крыма и частей Донецкой и Луганской областей», — возмутился Витренко.Также председатель правления «Нафтогаза» выразил сомнение о возможном обеспечении Германией транзита РФ газа через Украину.«Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории России. Теоретически это могла бы гарантировать Россия, но возникает вопрос — какова цена этих гарантий, потому что Украина уже располагала Будапештским меморандумом, на который она рассчитывала как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум номер 2 для нас не является чем-то привлекательным», — отметил он.По словам Витренко, «нельзя верить даже тому, что Россия сама пообещает».«Мы это проходили на практике. Я лично вел переговоры с Газпромом и подписывал контракт на транзит. На практике, они приходят на переговоры и говорят: «Мы не знаем, о чем вы и с кем говорили без нас»», — утверждает глава «Нафтогаза».По мнению Витренко, дискуссия по «Северному потоку – 2» не может строиться вокруг вопроса компенсаций, так как, Россия использует газ как «геополитическое оружие против Украины и всего региона».«Северный поток–2» — это угроза для безопасности Украины и всего региона. Это не вопрос компенсаций, это вопрос региональной безопасности, и поэтому мы надеемся, что принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» будет соблюден. Также «Северный поток–2» — это геополитическое оружие Кремля, поэтому мы не совсем понимаем, как другие страны, особенно страны — лидеры западного мира, могут договариваться о проекте Кремля», — отметил он.Витренко считает, что сейчас существует достаточно механизмов, с помощью которых «Северный поток– 2» ещё можно остановить. В частности, обоснованный отказ немецкого регулятора в сертификации газопровода, а также восстановление санкций США против Nord Stream AG.«Мы считаем, что если со всех сторон будет понимание, что это геополитический проект, это оружие и угроза безопасности для Украины и всего региона — этот проект никогда не будет реализован, газопровод не заработает. Должен быть комплекс мер, и американские санкции являются очень важным элементом», — резюмировал председатель правления «Нафтогаза».Напомним, в среду, 21 июля, США и Германия опубликовали текст соглашения по «Северному потоку – 2».21 июля 2021 года уже окрестили чёрным днём для Украины и главным поражением президента Зеленского на геополитическом фронте. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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