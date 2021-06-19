Витренко: Потеря Украиной транзита газа «повышает риск полномасштабного вторжения России»

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что, в случае запуска газопровода «Северный поток-2», Украина останется без транзита газа, и это существенно повысит риск «полномасштабной вооружённой агрессии РФ».Об этом Витренко заявил в эфире программы на канале «1+1», подчеркнув, что «Северный поток-2» «должен быть остановлен», передает пресс-служба НАК.«Северный поток-2» — это не только потеря денег для Украины. Экономические потери Украины важны для наших западных партнеров, но мы также должны говорить, что есть даже более важные факторы, которые свидетельствуют о том, что «Северный поток-2» должен быть остановлен. Это — фактор безопасности, поскольку без транзита газа через Украину повышается риск полномасштабной военной агрессии со стороны России. И это будет угрозой не только для Украины, но и для всей Европы», — сказал он.Витренко добавил, что строительство «Северного потока-2» уже стало «символом коррупции» и обусловлено, мол, вовсе не законами свободного рынка, а геополитическими амбициями Кремля.Он считает, что ЕС и США должны внедрить действенные санкции против «Северного потока-2», в частности, в части сертификации этого газопровода, и «устранения злоупотреблений» «Газпрома» на европейском рынке газа.«Северный поток-2», к сожалению, как и многие другие действия Российской Федерации, нарушает, например, антимонопольное законодательство Европы. Этот газ поставляется в Европу, и Газпром, (к сожалению, для всех в мире, но это факт), злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке. И когда отдельные европейские политики не замечают этого, закрывают на это глаза, а затем занимают высокооплачиваемые позиции в Газпроме», — подытожил Витренко.Напомним, на Украине только ленивый не утверждал, что за «Северным потоком-2» последует «полномасштабное вторжение» на Украину Российской Федерации. И только ленивый не утверждал, что «груда металлолома», которую на Украине называют ГТС, это предохранитель от этого «полномасштабного вторжения». При этом никто почему-то не указывает, что бенефициаром этого вторжения в равной степени является Германия, как равноправный партнер проекта, даже именуемого росийско-немецким проектом. А это момент, на который стоит обратить пристальное внимание, равно как и на то, что Германия с введением в эксплуатацию «Северного потока-2», по кривой логике украинской элиты, заинтересована в «угрозе для всей Европы».Напомним также, Витренко при этом рассказал, что Украина получит деньги за транзит газа, даже если РФ прекратит его.Ранее сообщалось, министр энергетики Украины в рамках борьбы с «Северным – потоком-2» выдвинул идею блокировать часть мощности нового газопровода.