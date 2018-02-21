«Виток информационной войны»: как Восточная Гута снова стала ареной для провокаций в Сирии

В Москве назвали беспочвенными обвинения в том, что российские войска причастны к гибели мирных жителей в Восточной Гуте, пригороде Дамаска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в Госдепе «выразили обеспокоенность» насилием в Гуте, занятой аффилированными с террористами группировками. Сообщается, что якобы удары сирийской правительственной армии привели к гибели 100 мирных жителей, — такие данные приводит ООН. В социальных сетях нарастает кампания #SaveGhouta — под этим хештегом размещаются фото «жертв режима Асада», преимущественно детей. По мнению экспертов, речь идёт о новой информационной атаке на Дамаск и Москву — политологи не исключают, что она может предварять реальные действия Вашингтона по свержению сирийского правительства.

Москва считает беспочвенными обвинения Соединённых Штатов в адрес РФ по Восточной Гуте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о гибели сотен мирных жителей в пригороде Дамаска.

«Это беспочвенные обвинения. Непонятно, на чём они основаны: каких-то конкретных данных не приводится. Мы с ними не согласны», — отметил Песков.

Вашингтон серьёзно обеспокоен ростом насилия в пригороде сирийской столицы Восточной Гуте и призывает Москву отказаться от поддержки режима Башара Асада. Об этом 21 февраля заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, общаясь с журналистами. В вину властям САР США ставят обстрел района Восточная Гута, осуществлённый накануне.

«Согласно недавним сообщениям, авиаудары непосредственно нацелены на госпитали, где продолжает ещё находиться небольшая гражданская инфраструктура. И это привело к более чем 100 жертвам среди гражданского населения в течение последних 48 часов», — заявила Науэрт.

По мнению Белого дома, тактика сирийских властей способна привести к гуманитарной катастрофе в этом районе. Вашингтон призывает стороны к «безоговорочной деэскалации насилия», присоединяясь к требованию ООН о прекращении боевых действий для эвакуации мирных жителей.

Хезер Науэрт

AFP

Действительно, накануне представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что пять медучреждений в Восточной Гуте подверглись авиаударам, при этом погибло более 100 человек. Представитель ООН призвал участников конфликта прекратить нарушать режим перемирия, установленный ранее в этом районе.

Эскалация в Гуте

Напомним, в августе 2017 года группировка «Файлак Ар-Рахман», базирующаяся в Восточной Гуте, присоединилась к режиму прекращения огня в одноимённой зоне деэскалации. Ещё раньше, в июле, соглашение о перемирии было подписано с другой группировкой, действующей в пригороде Дамаска, — «Джейш аль-Ислам».

Формально Восточная Гута относится к одной из зон деэскалации, организованных на территории Сирии. Однако на практике боевики, действующие в этом районе, не спешат выполнять взятые на себя обязательства и продолжают регулярно обстреливать позиции правительственных сил и Дамаск. Кроме того, «Файлак Ар-Рахман» вступила в тесную координацию с группировкой «Джабхат ан-Нусра»* (после переименования — «Джабхат Фатх аш-Шам»)*, превратившись, по оценкам экспертов, в крыло террористической организации.

По некоторым оценкам, в Восточной Гуте на момент подписания соглашений о перемирии находилось суммарно около 9 тыс. боевиков как «умеренных», так и откровенно террористических группировок. В июле 2017 года Москва и Дамаск выдвинули ультиматум, по условиям которого все боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» должны были в течение суток покинуть Восточную Гуту. В случае невыполнения этого условия сирийское правительство и российская сторона отказывались воздерживаться от ударов по формированиям, уличённым в сотрудничестве с этой группировкой. Это условие не было выполнено, и осенью 2017 года в Гуте против террористической группировки начались выступления местных жителей — «Джабхат ан-Нусра» перехватывала гуманитарную помощь и продавала её населению по завышенным ценам.

В последнее время активность группировок, базирующихся в Восточной Гуте, особенно возросла. В начале января боевики двинулись в наступление на позиции Сирийской арабской армии (САА). Им даже удалось окружить правительственную военную базу — правда, удержать эти позиции боевики не смогли, и 8 января база была деблокирована правительственной армией.

Одновременно группировки, удерживающие под своим контролем Восточную Гуту, возобновили обстрелы жилых районов Дамаска. В частности, 23 января из миномётов был обстрелян христианский квартал сирийской столицы. Боевики продолжили атаковать Дамаск и в последующие дни — по оценкам ряда экспертов, в этом случае речь идёт о намеренной провокации, целью которой является дестабилизация обстановки.

Российские военнослужащие в Координационном центре по примирению враждующих сторон

РИА Новости

© Максим Блинов

19 февраля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал семь обстрелов жилых кварталов Дамаска, осуществлённых боевиками из Восточной Гуты. На следующий день в результате очередных обстрелов снова погибли мирные жители, массированной атаке подверглись жилые кварталы, гостиницы Дамаска, а также Центр по примирению враждующих сторон. Об этом заявил представитель центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Пострадавших среди российских военнослужащих нет», — заявил он, добавив, что обстановка в Восточной Гуте продолжает накаляться.

Спекулятивный подход

Однако западные политики и СМИ предпочитают обвинять власти Сирии и Москву — якобы удары САА по Восточной Гуте привели к массовой гибели мирного населения.

При этом некоторые источники информации о жертвах не выглядят надёжными: например, базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил о гибели около 200 человек в Восточной Гуте, подчеркнув, что среди погибших было много женщин и детей. Следует отметить, что эта организация представлена только одним сотрудником, который нередко распространяет сведения о «преступлениях властей САР» со ссылкой на сеть анонимных информаторов. Достоверность данных SOHR не раз подвергалась сомнению как в России, так и за рубежом.

По версии ООН, за два дня в Восточной Гуте погибли свыше 100 человек, включая 13 детей. Пять больниц получили повреждения. Что удивительно, ответственность за обострение ситуации генсек ООН Антониу Гутерриш возложил не на боевиков террористических группировок.

«Восточная Гута участвует в соглашении о деэскалации, заключённом в Астане. Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, в особенности гарантам Астанинских соглашений, об их обязательствах в этой связи», — цитирует ТАСС заявление официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По мнению Генсека ООН, почти 400 жителей пригорода Дамаска подвергаются опасности и это является результатом деятельности правительственных сил, борющихся с террористами.

«В результате осады этого района сирийскими правительственными войсками люди вынуждены жить в экстремальных условиях, в том числе испытывая нехватку еды», — говорится в заявлении.

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, в тональности заявлений Генсека ООН нет ничего нового.

«Не секрет, что организация стоит на стороне США. Не нужно питать иллюзий — сегодня ООН является инструментом политики США. И не стоит ждать, что организация будет заниматься поиском справедливости. Конечно, есть Китай, есть Россия — но всё-таки основной тон задаёт Вашингтон», — отметил эксперт в интервью RT.

Как сообщил 21 февраля замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, российская сторона готовит проект резолюции, посвящённой вопросам гуманитарного снабжения жителей Восточной Гуты. Между тем Вашингтон подходит к гуманитарной проблематике с позиций двойных стандартов, отметил дипломат.

«Мы видим каждый день, насколько не просто избирательно, а цинично Вашингтон отделяет вопросы, которые ему выгодны с точки зрения политической раскрутки и оказания нажима на Дамаск, от аналогичных ситуаций, которые создают у американцев, мягко говоря, дискомфорт в силу тех или иных причин», — цитирует РИА новости слова Рябкова.

Информационный фронт

Параллельно против Москвы и Дамаска в эти дни разворачивается масштабная пропагандистская кампания в СМИ и социальных сетях. В Twitter идёт активное распространение постов под хештегом #SaveGhouta — в сети размещаются многочисленные фотографии, на которых изображены якобы погибшие от обстрелов жители Гуты, преимущественно дети. Некоторые публикации сопровождаются обвинениями в адрес России и призывами к международному сообществу, чтобы оно повлияло на Москву и Дамаск.

На военном полигоне в Польше погибли двое гражданских По мнению некоторых экспертов, эта информационная кампания напоминает историю алеппской девочки Баны Алабед, от имени которой в социальных сетях распространялись фото- и видеосвидетельства «ужасающих потерь», которые якобы причиняли ВКС РФ местным жителям.

Следует напомнить, что Восточная Гута уже становилась ареной для военно-политических провокаций. В августе 2013 года по жилым кварталам столичного пригорода были выпущены заряды с боевым отравляющим веществом — зарином. Сирийская оппозиция поспешила обвинить в атаке Дамаск. По версии боевиков, в результате отравления зарином погибли до 1700 человек, американские СМИ активно тиражировали в те дни фотографии тел погибших. По данным же французской разведки, погибших было намного меньше — 280 человек. Сирийские власти, со своей стороны, заявили о провокации боевиков — применение химоружия рассматривается Вашингтоном как повод для вторжения.

Reuters

© Bassam Khabieh

13 января 2018 года ВВС сообщило о новом случае применения химического оружия в Восточной Гуте. Якобы после очередного авианалёта несколько человек обратились к медикам с жалобами, похожими на симптомы отравления ядовитым газом. Вашингтон настаивает на том, что власти Сирии продолжают применять химическое оружие в Восточной Гуте. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая 23 января в Париже.

По словам Бориса Долгова, многое указывает на то, что обострение ситуации в САР — результат спланированных действий Запада. Цель в данном случае — показать силу антиасадовских формирований, а также уберечь их от разгрома.

«США не отказались от идеи смещения неугодного им сирийского режима силовыми методами — ещё несколько месяцев назад этот сценарий всерьёз обсуждался американским руководством. Вновь нагнетаемые инсинуации о случаях применения химического оружия, последние события в Восточной Гуте — всё это звенья одной цепи. Сегодня главной стратегической целью западной стороны является сохранение в Сирии нестабильности, и, чтобы оградить боевиков, используется политическое давление на Москву. Кампания, разворачивающаяся вокруг ситуации в Гуте, — очередной виток информационной войны, которая идёт в Сирии с самого начала кризиса, и не исключено, что речь идёт о подготовке каких-то конкретных действий по смещению Асада», — подвёл итог Борис Долгов.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.