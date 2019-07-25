Виталий Мутко - Владимиру Путину: "Как моя судьба?" - спрашивают у нас люди. И мы теперь знаем, что им сказать

В среду, 24 июля, Владимир Путин провёл в Кремле традиционное совещание с членами правительства.

Проходило оно в зале заседаний Совбеза. А среди участников, кроме премьера Дмитрия Медведева, были семь его замов - Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Юрий Трутнев (он же - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе), Константин Чуйченко (руководитель аппарата правительства).

Путин вынул из внутреннего кармана и положил на стол "порядок работы" - так в Кремле называют перечень вопросов, которые выносят на заседание. Первым - стоял вопрос, точнее - адреса: Иркутск и Омск.

- ...Вначале ,- прямо с порога Путин взялся за главное, - попросил бы Виталия Леонтьевича (Мутко сидел через три человека от президента) вернуться к реализации мер поддержки граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

На этот раз Мутко выглядел более уверенным, чем неделю назад в Братске, когда туда прилетал президент.

- Вы, Владимир Владимирович, - докладывал Мутко, - обращали внимание, первое, конечно, на ускоренное завершение аварийно-восстановительных работ и восстановление нормальной жизнедеятельности населённых пунктов, которые попали в зону затопления, особенно двух – Тулуна и Нижнеудинска. В связи с вашим поручением, группировка (речь о тех, кто занимается восстановительными работами, не только о подразделениях МЧС. - А.Г.) сохранена, работа активно продолжается. Рассчитываем, что полная жизнедеятельность этих населённых пунктов будет до 1 августа восстановлена. Группировка насчитывает у нас 3500 человек, поэтому спасибо, что вы такое решение приняли... Главное – граждане ставили вопрос, и вы обращали внимание – это, конечно, социальная поддержка людей, которые пострадали и которым положены соответствующие компенсации. С 19-го числа, за эти дни выданы еще 2600 гражданам 10-тысячные выплаты. Сейчас выплата, Владимир Владимирович, составила 40 тысяч, 329 граждан получили такую выплату. По 50 и 100 тысяч за эту неделю еще получили 2100 граждан – это 16992. Общая сумма выплат на сегодня составила 1 миллиард 892 миллиона.

Вице-премьер Виталий Мутко во время совещания в Кремле. Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Мутко называл все эти цифры, не заглядывая в бумажку, которая перед ним лежала - чем, похоже, немного удивил Путин. Мутко также не бил себя в грудь, как на совещании в том же Иркутске, не причитал - как там - типа: "Как мне стыдно..." И лишь однажды сказал неправильное слово: "Они хочут".

- По вашему поручению, - продолжал докладывать Путину Мутко, - мы подготовили проект постановления - расширим норму предоставления, многодетная семья, а это около 300 таких семей, то они будут получать не ниже социальной нормы. (А это - речь о получении нового, взамен утраченного, жилья.- А.Г.), И на сегодняшний день уже выданы первые 11 сертификатов.

- Не ниже социальной нормы на члена семьи? - уточнил Путин - хотя, по выражению лица президента было видно: количество выданных сертификатов его не устраивает, он даже заерзал в кресле.

- Да, на члена семьи. Если они занимали меньше, а семья многодетная, мы будем улучшать. Поэтому договорились, что те граждане, которые захотят выехать, могут уже сегодня получать сертификаты. Сейчас 168 таких заявлений мы имеем уже на руках, и люди определились. (Услышав эту цифру президент кивнул, что означало: она его устраивает.)

- Мы подобрали еще пять пунктов временного размещения где-то на 800 человек, в ближайшее время они тоже будут развернуты, и если кто-то остается в Тулуне или в зонах подтопления, они смогут туда переехать...

Когда Путин улетел из Иркутска - Мутко там остался, и, сдаётся, многое успел - только в минувший понедельник вернулся в Москву.

- Но мы договорились, откроем возможность аренды, будем оплачивать аренду, если кто-то не захочет в пункты временного проживания, сам арендует жилье, мы в размере соответствующем, 800 рублей, которые мы выделяем, будем оплачивать арендную плату жилых помещений. Это сейчас, конечно, ключевая задача. У людей вопрос: «Как моя судьба?» Сейчас за три дня мы должны там эту работу развернуть...

Подробно говорили в этот день о быстрейшем ремонте школ и больниц, о компенсациях и помощи сельхозпроизводителям...

- По результатам поездки я сегодня подписал еще дополнительные поручения, - заметил Путин. - Прошу тоже их посмотреть и руководствоваться. В принципе - вы сейчас все назвали. Информированность населения должна быть выше. Нужно уделить первостепенное внимание вопросам материальной поддержки людей, выплаты должны быть все сделаны. Восстановление инфраструктуры, жилья. Нужно взять под контроль дополнительные гидротехнические сооружения и совершенствовать нормативную базу, не допускающую строительство в подтопляемых районах или опасных с этой точки зрения. И есть еще один вопрос, на который прошу обратить внимание, надо проработать с нашими компаниями. Тот же Тулун – это моногород, нужно посмотреть, что можно и нужно сделать для того, чтобы обеспечить регион современными рабочими местами, производствами. Кто у нас возглавляет региональную комиссию по ликвидации последствий паводка?

- Региональную возглавляет сейчас, мы попросили вчера на заседании нашей правительственной комиссии, чтобы ее возглавил губернатор.

- А кто до сих пор возглавлял? - удивился Путин.

- До сегодняшнего дня возглавлял председатель правительства Иркутской области Болотов. Но после создания правительственной комиссии, уже по её решению, все эти дни губернатор находится там, но юридически возглавлял председатель правительства.

- Это неправильно, конечно.

- Неправильно, - смутился Мутко, - мы его так и сориентировали.

- Это даже странновато, - Путина этот казус, похоже, даже немного расстроил.

А нам с вами теперь стало понятно, почему глава региона Сергей Левченко и на совещании, которое в Иркутской области проводил Путин, сидел - будто в рот воды набрал - не проронил ни слова. Может, просто не владел ситуацией и не совсем понимал, что там происходит? Странновато, правда, здесь Путин прав: президент нашел время, чтобы все бросить и помочь жителям Прибайкалья, губернатор - "отлынивал"?

- Но возглавил он уже, губернатор? - спросил Путин у Мутко.

- Да, со вчерашнего дня мы решением правительственной комиссии возложили на него все руководство оперативным штабом по восстановлению жилищных прав, социальной инфраструктуры, потому что мы сегодня убедили, и они создали, правительство, - специальную дирекцию единого заказчика, чтобы оперативнее решать вопросы.

- Первые лица регионов, - сказал, как припечатал, Путин, - не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач.

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