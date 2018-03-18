Виталий Милонов – о выборах президента России: «Пока баллотироваться не планирую»

Утро 18 марта. Школа №481 с углубленным изучением немецкого языка в спальном районе Петербурга. Депутат Госдумы Виталий Милонов ставит у крыльца палатку и растапливает самовар. Прохожие просят рыжебородого парламентария о совместных фото. Он не отказывается.

Хорошие всходы - только проголосовавшим!Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

– Для меня это очень важно: мне предлагали открепляться и голосовать где-то там, но я буду голосовать у себя, – приговаривает Виталий Валентинович: на выборы он приехал специально из Москвы.

Конечно, без любопытного действа не обошлось. В школе №481 Милонов стал организатором сразу двух акций. По условиям первой, избирателю нужно сфотографироваться с хештегом «ПетербургЗаПрезидента» (его выпилили из дерева и вручили девушке в кожаной мини). Через неделю одному из участников обещают подарить путешествие в Крым.

За фото с хештегом обещают поездку в КрымФото: Анна ПОСЛЯНОВА

Вторая акция – бесплатная раздача семян. Их дарят всем. Объявления были расклеены по всему району, так что к школе пришли и пожилые избирательницы с других участков.

– Выдаем только участникам процесса! – следит Милонов. – Проголосовал – получил. С чистой совестью. Если не проголосовали, не взойдет!

В наборе – огурцы, морковка и прочие овощи. Бабушки подговаривают прохожих взять им по второму и третьему дачному комплекту. И вздыхают: «Цветочков бы…».

Размявшись с семенами и самоваром, Витали Валентинович, наконец, отправляется голосовать. К урнам и кабинкам, расставленным в спортзале школы, он за руки ведет своих старшеньких, Петю (ему четыре года) и Колю (ему уже шесть).

Кабинкой парламентарий пользоваться не стал: поставил галочку у всех на виду. А Николай опустил бюллетень в урну.

– Сын сделал выбор, – улыбается Виталий Валентинович. – Он даже показал мне, где галочку ставить. Маленький, но смышленый.

– Я в первый раз бюллетень опускал. Но не волновался, – говорит Николай.

– А за кого мы голосовали? – спрашивает папа.

– За *** (один из кандидатов. – Прим. ред.).

– Молодец!

Избирательный участок депутат с сыновьями покинул в «благодушном настроении». Ведь «организация вполне достойная». Видно, что «участки не пустые, люди идут бодро, как на праздник». А то, что «наблюдатели скучают», так это хорошо: «нет конфликтов, все ровно, закон соблюдается».

Петя и Коля Милоновы впервые "участвовали" в выборах президентаФото: Анна ПОСЛЯНОВА

– А сами баллотироваться в президенты не планируете?

– Во-первых, это нескоро, – задумался Милонов. – Во-вторых, я выбираю: либо баллотироваться в президенты, либо выбрать все-таки карьеру священника. И второй вариант пока перевешивает.