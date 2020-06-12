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Виталий Коротич: Ельцин хотел быть президентом, поэтому дал России суверенитет

12 июня 2020, 12:25  •  53 • В России

- Виталий Алексеевич, прежде всего, вас с праздником, с Днем России!

- Да, конечно, с удовольствием. Спасибо. И вас тоже.

- Спасибо огромное.

Судя по различным социологическим опросам, никто толком не знает, что мы отмечаем 12-го числа. Ну, мало народу в курсе. И вопрос я так поставил – почему День России 12-го народ отмечает, а Декларацию о государственном суверенитете, в честь которой праздник утвержден, стараются забыть, как страшный сон? Может быть, немножко радикально я заявил тему, но, тем не менее…

- Мне кажется, что - нет. Ну, дело не в радикальности и остроте вопроса...

Да просто слово «Россия», доминирует во всем этом названии, и вот - празднуют, чествуют Россию, не задумываясь конкретно - в связи с чем объявлен этот праздник.

НАША СПРАВКА

12 июня 1990 г. на I Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Этот документ предусматривал приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР. Фактически, РСФСР становилась «государством в государстве», законы которого были выше союзных.

- Виталий Алексеевич, вот я, например, очень хорошо помню этот день, когда Ельцин с трибуны Съезда народных депутатов РСФСР провозгласил вот эту декларацию. Вы тоже наверняка помните все это?

- Да, конечно.

Виталий Коротич: «Ельцин хотел быть президентом, поэтому дал России суверенитет»

- Были мысли как-то отговорить Ельцина? Вы все-таки близки были к Борису Николаевичу. Или повременить. Или вы не предугадали последствия

- Ельцин был инициатором, по сути, развала нашей бывшей страны, - именно во имя того, чтобы стать президентом. Такое, по крайней мере, я сделал заключение после того, как однажды поговорил с ним на эту тему.

Но, правда, он рассуждал чуть шире. Он говорил мне – значит, так, мы объединим Белоруссию, Казахстан, Украину и Россию – и это будет то, что надо. Вот так примерно.

Это был его предел. Но государственность для Ельцина сочеталась с его собственной ролью в образованном государстве. Он хотел быть президентом, он долго к этому месту, к этой должности шел. Ну, и он эту должность получил.

Я не могу сказать, что он был хуже или лучше других своих коллег, которые пришли к власти в остальных республиках бывшего СССР, также обретших государственность. Дело в том, что и там руководящие посты заняли вчерашние партийные руководители. Скажем, на Украине к власти пришел тот человек, который вообще прежде руководил борьбой против независимости.

- Вы Леонида Кравчука имеете в виду?

- Да. Он был завотделом пропаганды ЦК. Ну, это была его прямая работа – бороться с буржуазными националистами… Ну, вот - потом он начал бороться наоборот.

- Кстати, надо напомнить, что Борис Николаевич, когда объявлял государственный суверенитет и, по сути независимость, - он тогда был председателем Верховного Совета РСФСР.

- Я понимаю. Но, по нашей, советской, старой номенклатуре, главная должность в государстве была именно эта – председатель Верховного Совета, хоть она формально ничего не значила. Но это был аналог президентского звания. Так что, Ельцин стал, в принципе, формальным президентом.

- Скажите, пожалуйста, вот вы все-таки близки были к Ельцину, вы пытались его как-то образумить? Или - не очень?

- Вы знаете, нет, - я пытался понять, чего он хочет. «Образумлять» его было бессмысленно. А Ельцин всегда очень твердо знал, чего хочет, и он этого добивался.

- А почему все-таки Ельцина поддержал тогда Съезд народных депутатов Российской Федерации?

- Все хотели определенности, во-первых. Во-вторых, все уже начали уставать от окружающего Россию национализма.

Понимаете, началась вот эта истерия независимости, и эти вот самые партфункционеры, которые боролись за неё, вдруг забыли, что все они ещё с утра, что называется, были реализаторами московских директив.

Там не было людей - прежде независимых и самостоятельных - сплошь секретари ЦК компартий союзных республик...

Понимаете, и в России были идиоты, и в России был идиотизм, но это не был такой идиотизм - декларативный, демонстративный, который хлынул со всех окружающих нас республик. В большинстве всех прибалтик, и украин, и прочих, речь шла о том, что нужно обязательно быть представителем коренной национальности или - пошел вон.

- А если бы тогда в России не приняли Декларацию о государственном суверенитете, Советский Союз разрушился бы? Или - продержался бы...

- Советский Союз… Вот несколько лет назад, под Новый год, поздравляли мы Михаила Горбачева. И я ему говорю: вот сейчас, дескать, мы живем в России, а Советский Союз рухнул, и это вы сделали, да… А он мне - ты знаешь, там только мизинчиком надо было толкнуть, СССР сам и упал, он уже дожил до своего конца. Вот это он мне сказал. Я, говорит, даже не валил его.

А вообще, в этот день - 12 июня, мне хотелось бы сказать вот о чем...

Вы понимаете, в Советском Союзе была некоторая размытость вот этого понятия - о братстве, о единстве. А в последние годы в России произошло несколько событий, которые обратили патриотизм - как бы вовнутрь страны. А в Советском Союзе был такой патриотизм внешний – вот мы все вместе, вот мы все идем в национальных костюмах. А после того, как Крым снова вернулся в Россию, вдруг патриотизм четко обратился вовнутрь. И сейчас - в связи со всеми угрожаемыми нам санкциями с запада и всем, что угодно, - этот патриотизм Россию сплачивает. Она не была никогда такой сплоченной в советские времена. В советские времена все это было абстракцией, а сейчас, я сказал бы так, что Россия гораздо тверже, чем когда бы то ни было. И единство для России теперь - реальность, а не просто слова.

- Ну что ж, тогда еще раз поздравим с этим друг друга.

- Обязательно!

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