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Виталий Кличко не осилил украинский язык, рассмешив и Киев, и Москву. Видео расходится в Twitter

16 июня 2020, 09:00  •  76 • Политика
Мэр Киева Виталий Кличко сначала оговорился, а затем лишь с четвёртого раза выговорил длинное слово. В общем, не осилил украинский язык, рассмешив зрителей и в Киеве, и в Москве. Видео расходится в Twitter и других соцсетях.
Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз попал в комедийную ситуацию из-за своего... на этот раз не косноязычия. Боксёр-политик просто не смог правильно выговорить слова. Сначала у него возникли проблемы с украинским словом "пiсля", пишут "Утро.ру". А после лишь с четвёртого раза он смог выговорить слово "сенсационный" - к слову, тоже на украинском языке.
"У меня уже спрашивали писька… после некоторых сенси… санси… сенсаси… сенсационных публикаций в СМИ", - Кличко, наконец, выговорил фразу, рассмешив сурдопереводчицу, которая вслед за попытками мэра четыре раза принималась за трактовку "сенсационного".
Короткий ролик очень быстро разошёлся по соцсетям. Одни комментаторы посчитали, что ничего особенного в оговорке нет. Другие настаивали, что оговорка получилась очень смешной.
Владимир Соловьёв, оценивая инцидент, просто задал короткий вопрос: "Это Кличко о чем????"
Кличко гений словесности pic.twitter.com/cPpy59YgAg
— Графин невежливый (@art100780) June 15, 2020

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