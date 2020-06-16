Виталий Кличко не осилил украинский язык, рассмешив и Киев, и Москву. Видео расходится в Twitter

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз попал в комедийную ситуацию из-за своего... на этот раз не косноязычия. Боксёр-политик просто не смог правильно выговорить слова. Сначала у него возникли проблемы с украинским словом "пiсля", пишут "Утро.ру". А после лишь с четвёртого раза он смог выговорить слово "сенсационный" - к слову, тоже на украинском языке.

"У меня уже спрашивали писька… после некоторых сенси… санси… сенсаси… сенсационных публикаций в СМИ", - Кличко, наконец, выговорил фразу, рассмешив сурдопереводчицу, которая вслед за попытками мэра четыре раза принималась за трактовку "сенсационного".

Короткий ролик очень быстро разошёлся по соцсетям. Одни комментаторы посчитали, что ничего особенного в оговорке нет. Другие настаивали, что оговорка получилась очень смешной.

Владимир Соловьёв, оценивая инцидент, просто задал короткий вопрос: "Это Кличко о чем????"