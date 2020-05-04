Виталий Кличко ищет союзников на выборы • 57 • Украина

Мэр Киева Виталий Кличко вот уже некоторое время демонстрирует общественности образцы невиданной щедрости и политической изворотливости. Но отнюдь не потому, что внезапно подобрел или поумнел. Нет, нет и ещё раз нет! Избави вас, Боже, от таких предположений, это невозможно в принципе — все видели и слышали этого Виталика.



Но определённая чуйка, заточенная на инстинкт самосохранения, у него всё же имеется, и потому он хочет сохраниться в сегодняшнем кресле и статусе. Потому что в случае проигрыша ему ещё и, не исключено, придётся отвечать за содеянное в мэрском кресле. И даже не за то, что был во главе «евромайдана», который совершил госпереворот в 2014 году. За это у Кличко амнистия. Но вот за деградацию города, связанную с нецелевым использованием бюджетных средств, варварскую застройку, уничтожившую облик города, за коррупцию и общий упадок городской инфраструктуры, отданной на откуп коррупционерам, счёт ему могут предъявить в любой момент. А это страшно.



И Виталик засобирался на местные выборы, которые всё же, по ходу, состоятся осенью текущего года. Вот мэр Киева уже сейчас борется за любовь киевлян и разрешает киевлянам уже с 5 мая сего года продавать на вынос, покупать и даже, вы не поверите, пить кофе на улицах города, презрев карантин против пандемии коронавируса смягчённый центральной властью с 11 мая, но продлённый ею же до 22 мая. Представляете, какая кофейная свобода грядёт?



При этом Кличко всячески заигрывает с киевлянами и по другим актуальным темам. Срочно ремонтирует киевский зоопарк и возвращает к его входу порушенные жадными застройщиками культовые фигуры зверей. Увольняет своего заместителя, который нажрался, как свинья, раскатывал с пьяной же женой по городу и дал в морду остановившему их полицейскому. А сейчас вот вообще решил компенсировать родственникам затраты на транспортировку и кремацию всех умерших от коронавируса.



Но ещё более удивительную гибкость Кличко демонстрирует в подготовке к выборам, на которые он тщательно и довольно грамотно подбирает союзников уже сейчас. Причём перед потенциальными молодыми партнёрами и старыми недругами он вихляет, как во время приближающейся случки опытная дворовая сучка-«дама», сама пробующая решить, с кем ей быть. И в эту самостоятельность от Виталика трудно поверить, но по-любому свои политические яйца он пытается предусмотрительно разложить в разные корзины.



Поскольку ещё не решено, как будут организованы выборы, и как на них пойдут политсилы (то ли как самовыдвиженцы, то ли исключительно по партийным спискам) Кличко благоразумно, с одной стороны, играет на повышение персональных позиций. Типа хочет быть «мэром всех киевлян», а не ставленником какой-то партии. Но с другой — он благоразумно восстанавливает свою партию «УДАР» («Украинский демократический альянс за реформы»), от которого он и возглавлял в 2014-м евромайдан и совершал госпереворот. Ранее он как бы влил свою партию в «Блок Петра Порошенко» («БПП») и даже числился почётным зиц-председателем объединённой политсилы. Ну, когда Порошенко был в силе. Потом, когда президент-томосоносец зашатался, Кличко слился и попытался дистанцироваться от провального «шоколадного вора» и «барыги-коррупционера». Но недалеко, и всё получилось правильно. Сейчас вот, когда понятно, что Порошенко опять в силе и является негласным партнёром президента Владимира Зеленского и его «Слуги народа» («СН»), мэр Кличко и вроде бы с Порошенко окончательно горшки не побил, и свой «УДАР» восстановил. Будет самовыдвижение — пойдёт «от народа», примут выборы по партийным спискам — вот они есть от «УДАРа», но во главе с Кличко.



И тем, и тем, и вам, и вам — вот основной метод политработы киевского мэра. Точно так же Кличко работает и с радикальными неонацистами и неофашистами, довольно сильно представленными в Киевсовете. По одному, как говорится, «треку» он с ними заигрывает и соглашается в 2020 году на уровне города чествовать и увековечивать в городской топонимике самых ярых и упоротых представителей бандеровского и вообще националистического движения. Более того, когда под домашний арест посадили полусумасшедшую активистку-шизофреничку и экс-нардепа Татьяну Черновол, обвинённую в убийствах на майдане и около него, то Виталик разжился где-то футболочкой с прославляющим майдан принтом и лично повёз напялить её на Татьяну. Дескать, то, что у тебя, Таня, справка о гиперактивности, обостряющейся сезонно по весне, ничего не значит — мы с тобой одной, майданной, крови, и психиатр нам нужен один. И Таня страшно гордилась футболочной близостью с мэром, а нацики аплодировали этому майданному соитию взахлёб.



Однако на другой «дорожке» Кличко не торопится, например, рушить памятник генералу армии и освободителю Киева Николаю Ватутину и даже согласился с тем, что киевский суд приостановил решение о чествовании упомянутых выше националистических упырей. Вот и получается, что Степан Бандера и глава его убийц Роман Шухевич на карте Киева есть, а вот другие их упыри-соратники пока «отдыхают». Кроме того, он божится гарантировать безопасность горожанам на праздновании Великой Победы 9 мая.



И вы не поверите, но и с властью Зеленского, которая одно время хотела отрешить его от мэрства, Кличко действует так же. И не только через возобновлённое «лизание» с Порошенко. И не потому, что одной рукой он как бы поддерживает карантин, даже ходит в масочке с надписью «Хватит шастать» и призывает всех сидеть дома, а другой карантин ослабляет. Кличко как бы с одной стороны присоединяется к мэрской «фронде» против тупости и нажима центральной власти. Лицом невольного сопротивления стал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, на уровне города смягчивший карантин. И Кличко одним из первых позвонил ему и высказал поддержку. Но как только насмерть перепуганный Зеленский срывающимся на фальцет голоском пригрозил черкасскому градоначальнику всевозможными карами с использованием МВД и СБУ, а последние направили в Черкассы усиленные наряды полиции с бронетранспортёрами, Кличко опять немедленно даже не заткнулся, а выразил готовность «не допустить самоуправства», граничащего с автономизацией и сепаратизмом. И даже резко стал поклонником карантина и начал грозить украинцам смертью 1,2 миллиона ослушников, выступивших против ограничительных мер.



И вот именно поэтому обозреватели в Украине и прогнозируют, что местные выборы в Украине могут стать главными не только для местного самоуправления, но и превратиться в серьёзный экзамен для центральной власти и даже закончиться её переформатированием и даже отставкой самого Зеленского. И флагманом этого движения может стать так называемая «партия мэров» — полулегальное объединение градоначальников крупных украинских городов, которым надоели действия центра, отсутствие внятной политики и обдирание местных бюджетов. А то, что мэр Киева Кличко мечется между, условно говоря, «умными» и «красивыми» и не решается к кому-то пристать окончательно, и говорит о неоднозначной заковыристости и накале предстоящей политической схватки. К этому и нужно готовиться Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко вот уже некоторое время демонстрирует общественности образцы невиданной щедрости и политической изворотливости. Но отнюдь не потому, что внезапно подобрел или поумнел. Нет, нет и ещё раз нет! Избави вас, Боже, от таких предположений, это невозможно в принципе — все видели и слышали этого Виталика.Но определённая чуйка, заточенная на инстинкт самосохранения, у него всё же имеется, и потому он хочет сохраниться в сегодняшнем кресле и статусе. Потому что в случае проигрыша ему ещё и, не исключено, придётся отвечать за содеянное в мэрском кресле. И даже не за то, что был во главе «евромайдана», который совершил госпереворот в 2014 году. За это у Кличко амнистия. Но вот за деградацию города, связанную с нецелевым использованием бюджетных средств, варварскую застройку, уничтожившую облик города, за коррупцию и общий упадок городской инфраструктуры, отданной на откуп коррупционерам, счёт ему могут предъявить в любой момент. А это страшно.И Виталик засобирался на местные выборы, которые всё же, по ходу, состоятся осенью текущего года. Вот мэр Киева уже сейчас борется за любовь киевлян и разрешает киевлянам уже с 5 мая сего года продавать на вынос, покупать и даже, вы не поверите, пить кофе на улицах города, презрев карантин против пандемии коронавируса смягчённый центральной властью с 11 мая, но продлённый ею же до 22 мая. Представляете, какая кофейная свобода грядёт?При этом Кличко всячески заигрывает с киевлянами и по другим актуальным темам. Срочно ремонтирует киевский зоопарк и возвращает к его входу порушенные жадными застройщиками культовые фигуры зверей. Увольняет своего заместителя, который нажрался, как свинья, раскатывал с пьяной же женой по городу и дал в морду остановившему их полицейскому. А сейчас вот вообще решил компенсировать родственникам затраты на транспортировку и кремацию всех умерших от коронавируса.Но ещё более удивительную гибкость Кличко демонстрирует в подготовке к выборам, на которые он тщательно и довольно грамотно подбирает союзников уже сейчас. Причём перед потенциальными молодыми партнёрами и старыми недругами он вихляет, как во время приближающейся случки опытная дворовая сучка-«дама», сама пробующая решить, с кем ей быть. И в эту самостоятельность от Виталика трудно поверить, но по-любому свои политические яйца он пытается предусмотрительно разложить в разные корзины.Поскольку ещё не решено, как будут организованы выборы, и как на них пойдут политсилы (то ли как самовыдвиженцы, то ли исключительно по партийным спискам) Кличко благоразумно, с одной стороны, играет на повышение персональных позиций. Типа хочет быть «мэром всех киевлян», а не ставленником какой-то партии. Но с другой — он благоразумно восстанавливает свою партию «УДАР» («Украинский демократический альянс за реформы»), от которого он и возглавлял в 2014-м евромайдан и совершал госпереворот. Ранее он как бы влил свою партию в «Блок Петра Порошенко» («БПП») и даже числился почётным зиц-председателем объединённой политсилы. Ну, когда Порошенко был в силе. Потом, когда президент-томосоносец зашатался, Кличко слился и попытался дистанцироваться от провального «шоколадного вора» и «барыги-коррупционера». Но недалеко, и всё получилось правильно. Сейчас вот, когда понятно, что Порошенко опять в силе и является негласным партнёром президента Владимира Зеленского и его «Слуги народа» («СН»), мэр Кличко и вроде бы с Порошенко окончательно горшки не побил, и свой «УДАР» восстановил. Будет самовыдвижение — пойдёт «от народа», примут выборы по партийным спискам — вот они есть от «УДАРа», но во главе с Кличко.И тем, и тем, и вам, и вам — вот основной метод политработы киевского мэра. Точно так же Кличко работает и с радикальными неонацистами и неофашистами, довольно сильно представленными в Киевсовете. По одному, как говорится, «треку» он с ними заигрывает и соглашается в 2020 году на уровне города чествовать и увековечивать в городской топонимике самых ярых и упоротых представителей бандеровского и вообще националистического движения. Более того, когда под домашний арест посадили полусумасшедшую активистку-шизофреничку и экс-нардепа Татьяну Черновол, обвинённую в убийствах на майдане и около него, то Виталик разжился где-то футболочкой с прославляющим майдан принтом и лично повёз напялить её на Татьяну. Дескать, то, что у тебя, Таня, справка о гиперактивности, обостряющейся сезонно по весне, ничего не значит — мы с тобой одной, майданной, крови, и психиатр нам нужен один. И Таня страшно гордилась футболочной близостью с мэром, а нацики аплодировали этому майданному соитию взахлёб.Однако на другой «дорожке» Кличко не торопится, например, рушить памятник генералу армии и освободителю Киева Николаю Ватутину и даже согласился с тем, что киевский суд приостановил решение о чествовании упомянутых выше националистических упырей. Вот и получается, что Степан Бандера и глава его убийц Роман Шухевич на карте Киева есть, а вот другие их упыри-соратники пока «отдыхают». Кроме того, он божится гарантировать безопасность горожанам на праздновании Великой Победы 9 мая.И вы не поверите, но и с властью Зеленского, которая одно время хотела отрешить его от мэрства, Кличко действует так же. И не только через возобновлённое «лизание» с Порошенко. И не потому, что одной рукой он как бы поддерживает карантин, даже ходит в масочке с надписью «Хватит шастать» и призывает всех сидеть дома, а другой карантин ослабляет. Кличко как бы с одной стороны присоединяется к мэрской «фронде» против тупости и нажима центральной власти. Лицом невольного сопротивления стал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, на уровне города смягчивший карантин. И Кличко одним из первых позвонил ему и высказал поддержку. Но как только насмерть перепуганный Зеленский срывающимся на фальцет голоском пригрозил черкасскому градоначальнику всевозможными карами с использованием МВД и СБУ, а последние направили в Черкассы усиленные наряды полиции с бронетранспортёрами, Кличко опять немедленно даже не заткнулся, а выразил готовность «не допустить самоуправства», граничащего с автономизацией и сепаратизмом. И даже резко стал поклонником карантина и начал грозить украинцам смертью 1,2 миллиона ослушников, выступивших против ограничительных мер.И вот именно поэтому обозреватели в Украине и прогнозируют, что местные выборы в Украине могут стать главными не только для местного самоуправления, но и превратиться в серьёзный экзамен для центральной власти и даже закончиться её переформатированием и даже отставкой самого Зеленского. И флагманом этого движения может стать так называемая «партия мэров» — полулегальное объединение градоначальников крупных украинских городов, которым надоели действия центра, отсутствие внятной политики и обдирание местных бюджетов. А то, что мэр Киева Кличко мечется между, условно говоря, «умными» и «красивыми» и не решается к кому-то пристать окончательно, и говорит о неоднозначной заковыристости и накале предстоящей политической схватки. К этому и нужно готовиться Украине. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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