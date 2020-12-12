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Виталий Игнатьев: «Пути Кишинёва и Тирасполя продолжат расходиться»

12 декабря 2020, 00:40  •  75 • Украина
В МИД ПМР считают Молдавию не готовой «к выстраиванию зрелых и ответственных отношений с Приднестровьем»
Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев уверен в том, что республика выбрала верный путь, согласно которому Тирасполь будет добиваться международного признания и дальнейшего сближения с Российской Федерацией. Министр считает – другого пути у Приднестровья просто не существует, ведь Кишинёв не готов к тому, чтобы выстраивать нормальные отношения с Тирасполем, о чём свидетельствуют последние заявления избранного шестого президента соседней страны Майи Санду. Не успев стать главой государства, она тут же отметилась скандальными заявлениями в отношении Приднестровья, требуя незамедлительного вывода российских военных и миротворческого контингента из региона. В то же время в самой Молдове один политический кризис сменяется другим, так что думать о приднестровском урегулировании в Кишинёве некогда и некому, считает глава МИД ПМР.
«Текущие процессы в соседнем государстве показывают, что Молдавия, как и десятилетия назад, глубоко погружена в решение своих внутриполитических проблем и пока ещё, по-видимому, не готова к выстраиванию зрелых и ответственных отношений с Приднестровьем. А создающийся тревожный фон после последних заявлений в очередной раз подтверждает правильность сделанного Приднестровьем выбора по пути отстаивания собственной независимости, достижения широкого международного признания и всестороннего сближения с Россией»,
– рассказал Виталий Игнатьев в интервью российскому информационному агентству «Политика сегодня».
Если же в Кишинёве действительно собираются выстраивать нормальные отношения с Тирасполем и на самом деле хотят урегулировать тридцатилетний конфликт, то должны понять, что «попытки одностороннего демонтажа миротворческой конструкции не имеют положительной перспективы и сопряжены с эскалацией конфликта».
Кроме того Игнатьев напомнил, что статус российских войск «определяется подписанным в том числе и представителем Молдовы базовым соглашением о прекращении огня от 21 июля 1992 года и другими документами».
Что касается самой Молдовы, то соседняя страна, уверен глава МИД, давно уже развернулась на Запад.
«Судя по определённому Молдовой многие годы назад проевропейскому вектору развития, логично предположить, что пути Кишинёва и Тирасполя продолжат расходиться. Недавно избранный глава молдавского государства уже обозначила, что в первую очередь нацелена на развитие стратегического взаимодействия с ближайшими соседями – Румынией и Украиной. Что касается Приднестровья, для которого Россия на протяжении многих веков является стратегическим партнёром, гарантом безопасности и ответственным посредником в переговорном процессе, то, уверен, что наши государства и дальше продолжат развивать и укреплять всестороннее сотрудничество»,
– констатировал Виталий Игнатьев.
Его заместитель – Александр Стецюк – также считает, что перспектива возобновления переговоров между двумя берегами Днестра в настоящее время под большим вопросом, последняя встреча представителей по политическим вопросам состоялась полгода назад, когда будет следующая – никто не знает, в Молдове нет времени на переговоры с Приднестровьем.
«По сути, нестабильная политическая ситуация в Кишинёве стала одним из главных препятствий для албанского председательства в ОБСЕ, которое так и не смогло организовать очередное заседание «Постоянного совещания…». Таким образом, впервые с 2011 года в течение этого года не проведено ни одной встречи в формате «5+2»,
– отметил замглавы МИД ПМР во время онлайн-заседания парламентской комиссии по внешней политике и международным связям.
Александр Стецюк отметил, что Приднестровье продолжит настаивать на «неукоснительном выполнении Молдовой своих обязательств в рамках пакета "Берлин плюс"», а также всячески будет бороться с попытками Кишинёва устроить очередную блокаду ПМР на границах совместно с Киевом.
На фото: министр иностранных дел ПМР Виталий Викторович Игнатьев
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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