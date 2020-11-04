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Висконсин подкинул сюрприз "трампистам": Последние итоги выборов президента США
04 ноября 2020, 19:40 • 154 • Политика
В считаные минуты ситуация в Висконсине поменялась. Это один из колеблющихся штатов, где выигрывал Трамп, а теперь перевес получил Байден, впрочем, пока минимальный. Большинство оставшихся спорных штатов за Трампом, в том числе Джорджия и Пенсильвания. Царьград публикует последние итоги выборов президента в США.
Подсчёт голосов в Пенсильвании может затянуться до конца недели, сообщает NYT. В то же время Fox News отмечают, пока нет ясности относительно итогов голосования в следующих штатах: Аляска, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Чуть ниже приводим цифры по перечисленным штатам к этому часу:
Кстати, Висконсин отдал победу Байдену - пусть и с минимальным перевесом, совершенно удивительным образом. Ещё полчаса назад тут была гарантированная победа республиканца. Впрочем, и сейчас в колеблющихся штатах большинство за него. Однако скорость перемен в результате подсчёта новых голосов заставляет не делать поспешных выводов. И надо помнить, впереди анализ голосования по почте.
Фото: www.foxnews.com.
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