Висконсин подкинул сюрприз "трампистам": Последние итоги выборов президента США

Подсчёт голосов в Пенсильвании может затянуться до конца недели, сообщает NYT. В то же время Fox News отмечают, пока нет ясности относительно итогов голосования в следующих штатах: Аляска, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Чуть ниже приводим цифры по перечисленным штатам к этому часу:

Аляска - 61,4% за Трампа и 34,7% за Байдена.

Висконсин - 49,1% за Трампа и 49,4% за Байдена.

Джорджия - 50,5% за Трампа и 48,3% за Байдена.

Мичиган - 51,7% за Трампа и 46,7% за Байдена.

Невада - 47,9% за Трампа и 50% за Байдена.

Пенсильвания - 55,8% за Трампа и 43,1% за Байдена.

Северная Каролина - 50,1% за Трампа и 48,7% за Байдена.

Кстати, Висконсин отдал победу Байдену - пусть и с минимальным перевесом, совершенно удивительным образом. Ещё полчаса назад тут была гарантированная победа республиканца. Впрочем, и сейчас в колеблющихся штатах большинство за него. Однако скорость перемен в результате подсчёта новых голосов заставляет не делать поспешных выводов. И надо помнить, впереди анализ голосования по почте.