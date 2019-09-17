«Вишенка» на санкциях: в США заявили о снижении ЕС экспорта фруктов из-за российского эмбарго

В службе сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США рассказали, как российские контрсанкции повлияли на экспорт косточковых фруктов из Евросоюза. В отчёте специалистов, подготовленном для ведомства, отмечается, что эмбарго, которое Москва вынуждена была ввести в ответ на ограничения Запада, привело к убыткам в размере $170 млн с продаж персиков и нектаринов и ещё $41 млн — с вишни и черешни. RT ознакомился с текстом документа. По данным аналитиков, большой ущерб понесла Польша, основным рынком сбыта которой до введения рестрикций была Россия. Как считают российские эксперты, европейская экономика существенно пострадала от введения санкций, а в РФ они дали толчок для развития собственного сельскохозяйственного производства. В результате Россия значительно сократила импорт и даже вернула себе лидерство по поставкам ряда аграрных товаров за рубеж, подчёркивают аналитики.

Экспорт косточковых фруктов из Евросоюза продолжает сокращаться на фоне российского эмбарго, которое Москва вынужденно ввела в ответ на санкции в 2014 году. Об этом говорится в отчёте европейских специалистов, подготовленном для службы сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США.

Как сообщается в отчёте, с которым ознакомился RT, Евросоюз является нетто-экспортёром персиков и нектаринов, то есть экспорт этих фруктов значительно превышает импорт. Однако в 2018—2019 отчётном году зарубежные поставки персиков и нектаринов снизились на 38% — примерно до 155 млн тонн. В результате доход с экспорта составил $141 млн, а основными покупателями европейских фруктов оказались Белоруссия, Швейцария и Украина. При этом аналитики ожидают, что в следующем году вывоз продукции частично возрастёт в связи с прогнозируемым повышением урожайности.

На снижение экспорта в отчётный период повлияло сокращение внутренних поставок, а также российские контрсанкции. Последние, в частности, привели к убыткам в размере $170 млн, поясняют авторы.

«Из-за российского эмбарго на сельскохозяйственную и пищевую продукцию, введённого в 2014 году, экспорт персиков и нектаринов из ЕС в Россию остаётся на незначительном уровне при убытках в $170 млн», — говорится в документе.

Напомним, что Россия вынуждена была ввести запрет на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии в августе 2014 года в ответ на санкции Запада. Ограничения коснулись овощей, фруктов, колбасы, мяса, морепродуктов, рыбы, а также сыров и другой молочной продукции. По словам российского лидера Владимира Путина, Москва отменит эмбарго, когда западные государства снимут свои рестрикции.

В течение пяти лет страны ЕС и США несколько раз продлевали ограничения против России. То же самое делала и Москва. В июне запрет на импорт продуктов был пролонгирован до конца 2020 года.

Стоит отметить, что Россия несёт издержки от западных санкций, однако они не сравнятся с убытками иностранных государств.

«Смотрите, по экспертным данным, в результате всех этих рестрикций Россия за эти годы начиная с 2014-го где-то недополучила около $50 млрд, Евросоюз потерял $240 млрд, США — $17 млрд (у нас с ними небольшой торговый оборот), Япония — $27 млрд. Это всё же отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и в странах Евросоюза: они теряют наш рынок», — заявил Путин.

«Вишенка» на санкциях

Российские контрмеры сказались и на экспорте европейской вишни и черешни, отмечается в отчёте для Минсельхоза США. По данным специалистов, за четыре года Евросоюз потерял $41 млн.

«Экспорт вишни и черешни из ЕС направлялся преимущественно в Белоруссию, Швейцарию и Сербию, а уровень их экспорта в Россию был незначительным из-за российского эмбарго, убытки от которого за четырёхлетний период составили $41 млн», — пишут аналитики.

Несмотря на потери, общий экспорт вишни из ЕС в этом году вырос на 14% и оценивается в $20 млн. Однако в отличие от персиков и нектаринов в 2019—2020 отчётном году прогнозируется снижение урожайности этих ягод.

Один из главных производителей вишни в ЕС — Польша. По оценкам аналитиков, именно эта страна больше всего пострадала от российского эмбарго. После введения запрета польские поставщики переориентировали продажи на Белоруссию, Литву, Латвию и Эстонию.

«Польша ищет другие рынки для экспорта с тех пор, как Россия ввела эмбарго в 2014 году. До его введения Россия была главным рынком для экспорта как вишни, так и черешни из Польши, на неё приходилось 60% всего польского экспорта этих ягод», — указывают европейские специалисты.

Отдельным странам Евросоюза сложнее справляться с последствиями эмбарго, рассказал в беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Вишня, а также яблоки в Польше — это огромная индустрия, которой требуется гарантированный сбыт, — заметил эксперт. — Такие сбои, как санкции и ответные меры, нанесли колоссальный удар по производству экспортных фруктов, фермеры понесли большие убытки. В целом Европа переживёт эти потери, а вот отдельным странам приходится тяжело».

Сбор урожая

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Выбор в пользу отечественного производителя

Тем временем российский рынок успешно приспосабливается к новым реалиям. Благодаря контрмерам в стране идёт процесс импортозамещения, развивается сельское хозяйство, пояснил Суздальцев. Многие жители получили рабочие места и зарабатывают на этом деньги. Кроме того, по его мнению, с 2014 года изменилось настроение российского покупателя, что также способствовало росту собственного производства.

«Мы стали больше выбирать свою продукцию. Россияне «наелись» западных товаров, устали от них. Это открыло российский рынок, наши производители окрепли. Как сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, в этом году Россия достигла продовольственной безопасности», — подчеркнул Суздальцев.

За пять лет российский рынок благополучно перестроился. Персики, к примеру, выращивают на Кубани, в Крыму, а также закупают в Азербайджане, добавил эксперт.

«Россияне не ждали отмены санкций. Рынок развивался в пользу как российского потребителя, так и производителя. Многие продукты теперь производятся здесь или поставляются из республик на постсоветском пространстве», — отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По данным Росстата, в 2013 году (до введения эмбарго) аграрный сектор РФ производил продукцию на 3,46 трлн рублей, а в 2018-м этот показатель вырос до 5,12 трлн рублей. В то же время значительно снизился импорт сельскохозяйственного сырья. В Федеральной таможенной службе подсчитали, что до 2013 года ввоз товаров в РФ достигал $43,23 млрд, а в прошлом году составил примерно $29 млрд.

Кроме того, российские аграрии смогли увеличить экспорт и выйти на зарубежные рынки по ряду сельхозтоваров. В частности, Россия вернула лидерство в поставках зерновых культур.

Покупатели в торговом центре «Ашан» города Краснодара

РИА Новости

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Европа протестует

В Минсельхозе США уже не первый раз указывают на снижение экспорта европейских косточковых фруктов из-за ответных мер России. Так, ранее в ведомстве заявляли, что в 2016—2017 годах Евросоюз потерял около $212 млн. При этом особо ощутимый ущерб испытали венгерские и польские производители.

Между тем многие аграрии в ЕС выступили против политики Брюсселя и правительств своих стран. К примеру, в Польше фермеры требовали от властей компенсации за убытки. В прошлом году во время акции протеста они заблокировали крупнейшую автомагистраль страны, а в 2015-м приехали в Варшаву на тракторах и создали серьёзные помехи дорожному движению.

Потери Евросоюза от продуктового эмбарго признали также в ООН. В марте спецдокладчик по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири заявил, что антироссийские санкции больше вредят европейским компаниям, чем РФ.

«С точки зрения Европейского союза, крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели российским», — сказал представитель ООН.

Голоса против антироссийских санкций звучат и в Европарламенте. Как ранее заметила французский евродепутат Надин Морано, принятые меры не имели никакого политического воздействия, тогда как ответные шаги со стороны Москвы нанесли «реальный вред европейским производителям». Похожей точки зрения придерживаются и некоторые представители власти в Германии.

«На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, особенно в сельском хозяйстве», — сказал немецкий политик Майк Моринг.

Антироссийские рестрикции серьёзно бьют по экономике ЕС, считает политолог Владимир Оленченко, однако проблемы, которые сегодня испытывают производители в Европе, частично присутствовали и раньше. На них попросту закрывали глаза или же компенсировали урон за счёт других ресурсов европейской экономики.

«В последние годы происходит замедление европейской экономики, и начинаются поиски того, как улучшить показатели. В связи с этим в ЕС вспоминают, что товары могли бы быть реализованы в РФ, но российско-европейским отношениям мешают санкции. В связи с этим и озвучиваются цифры об ущербе», — прокомментировал Оленченко.