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Виселица для Порошенко и ход Яценюком: Украина готовится к инагурации Зеленского

17 мая 2019, 14:39  •  120 • Политика
Простой народ и политические силы Украины вовсю готовятся к запланированной на 20 мая церемонии инаугурации нового главы государства Владимира Зеленского. Однако если активисты построили в центре Киева виселицу для Петра Порошенко, то депутаты Верховной рады развязали войну против нового президента. Свой ход сделал сегодня и экс-премьер Арсений Яценюк.
Политическая ситуация на Украине в преддверии инаугурации Владимира Зеленского продолжает развиваться непредсказуемо.
Напомним, в четверг депутаты Верховной рады поддержали инициативу о проведении инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая. Сам политик настаивал на другой дате - 19 мая.
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ, посвященный подготовке мероприятий, связанных с инаугурацией. Документ предусматривает создание оргкомитета по проведению мероприятий, связанных с принесением присяги.
Кроме того, сотрудникам МИД Украины поручено пригласить иностранные делегации, а также решить вопросы, связанные с размещением дипломатов.

Ход Яценюком

Проблема заключается в том, что столь сжатые сроки подготовки не оставляют времени для прибытия ряда иностранных политиков. Так, от поездки уже отказался вице-президент США Майк Пенс.
Но не хотят и более близкие соседи. Например, президент Польши Анджей Дуда.
Отметим, что команда Зеленского требовала скорейшего проведения церемонии инаугурации, так как это позволяет досрочно инициировать процедуру роспуска Верховной рады. Информацию подтвердил советник политика Дмитрий Разумков, который посоветовал депутатам напоследок выполнить хотя бы часть своих обещаний.
Однако планы нового президента перечеркнул бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк. В пятницу его партия “Народный фронт” объявила о выходе из правящей коалиции "Европейская Украина".
"Сегодня коалиция депутатской фракции "Европейская Украина" в Верховной раде восьмого созыва прекратила свою деятельность", - пояснил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Новое объединение должно быть создано в течение месяца, что делает надежды на проведение досрочных выборов малореализуемыми.

"Голос" Вакарчука и виселица для Порошенко

Еще один неизвестный фактор - лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Упустив возможность своего выдвижения в качестве кандидата на президентских выборах, музыкант полон решимости побороться за места в Верховной раде.
На парламентские выборы он пойдет во главе новой партии "Голос".
"Мы устали от того, как политики обещают нам перед выборами золотые горы, а потом, получив мандат, снова и снова предают нас, преследуя собственные интересы. Нам противно наблюдать, как олигархи приватизировали украинский парламент", - заявил он.
Как пишут украинские СМИ, проект Вакарчука могут поддерживать украинский олигарх Виктор Пинчук и американский бизнесмен Джордж Сорос, а под знамя певца якобы планируют перебежать депутаты из "Блока Петра Порошенко", которые не уверены в будущем своего патрона.
Для самого Петра Алексеевича и его окружения активисты уже построили в центре Киева виселицу. Протестующие призвали Зеленского исполнить свои обещания и наказать укрепившихся во власти преступников и коррупционеров.

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