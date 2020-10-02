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Visa грозит отобрать рынок у ЦБ: Как будут делить переводы граждан

02 октября 2020, 21:25  •  65 • Политика
Visa обяжет банки переводить деньги по номеру телефона по аналогии с Центробанком России и его Системой быстрых платежей (СБП). Есть ли у неё шанс отобрать долю рынка ЦБ?
Международная платёжная система Visa решила побороться с Банком России и его Системой быстрых платежей (СБП). Речь идёт о переводах между банковскими картами по номеру телефона.
Сообщается, что Visa ужесточает требования к банкам, выпускающим её карты. Уже с октября следующего года банки, использующие данную платёжную систему, обязаны будут внедрить технологию быстрого перевода средств между карточными счетами по номеру телефона.
Центробанк России в этом плане пока впереди, так как уже запустил аналогичный сервис под названием "Система быстрых платежей (СБП)". В этой связи пока Visa может побороться с ЦБ лишь за долю рынка платежей свыше 100 тысяч рублей. Так как в СБП суммы ниже этой отметки комиссией не облагаются. Однако это может измениться после 2022 года.

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