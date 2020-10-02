Visa грозит отобрать рынок у ЦБ: Как будут делить переводы граждан

Международная платёжная система Visa решила побороться с Банком России и его Системой быстрых платежей (СБП). Речь идёт о переводах между банковскими картами по номеру телефона.

Сообщается, что Visa ужесточает требования к банкам, выпускающим её карты. Уже с октября следующего года банки, использующие данную платёжную систему, обязаны будут внедрить технологию быстрого перевода средств между карточными счетами по номеру телефона.

Центробанк России в этом плане пока впереди, так как уже запустил аналогичный сервис под названием "Система быстрых платежей (СБП)". В этой связи пока Visa может побороться с ЦБ лишь за долю рынка платежей свыше 100 тысяч рублей. Так как в СБП суммы ниже этой отметки комиссией не облагаются. Однако это может измениться после 2022 года.