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Вирусолог связал новую вспышку COVID-19 в Китае c приезжими и бессимптомниками

20 мая 2020, 10:55  •  23 • В мире
Вирусолог Виктор Зуев связал новую вспышку COVID-19 в Китае c приезжими и бессимптомниками. Он также похвалил китайцев за жёсткие действия.
Новая вспышка коронавирусной инфекции в Китае может быть связана с приезжими и бессимптомниками. Об этом телеканалу "360" заявил вирусолог Виктор Зуев.
Ранее стало известно о том, что 108 миллионов жителей провинций Цзилинь и Ляонин были отправлены на карантин. Это связано с 34 новыми заболевшими COVID-19.
Зуев считает, что необходимо для начала дождаться отчётов китайцев. Но он не исключает, что инфекция могла вновь проникнуть в страну из-за приезжих. Впрочем, не исключено, что причиной являются те инфицированные, которые даже не знают о своей болезни.
"В последнее время мы видим у нас в стране из проведённых тестов половина или больше - бессимптомники. Это значит, что скрыто инфицированные люди - здоровые носители", - объяснил он.
Зуев также похвалил китайцев за оперативные действия по введению карантина.

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