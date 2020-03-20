Вирусобесие, а не коронавирус: хайп оказался важнее спасительных советов. Кто виноват?

На сегодня в России - 199 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Девять человек выздоровели. В мире ситуация сложнее. Однако эпицентр заболевания из Китая сместился в Италию. Между тем информационное освещение проблемы выходит за пределы разумного. Вместо спасительных советов люди получают поток информации, часто путающей или даже не имеющей отношения к действительности.

"Всё, что происходит у нас сейчас вокруг, - это вирусобесие. Вот это так надо назвать. Потому что тот хайп, который устроен на боязни и на настоящих трепетных чувствах людей, - это на самом деле преступление", - подчеркнул в эфире Первого канала Константин Малофеев, отметив, что в пользу его позиции говорит и мнение врачей, которые не считают коронавирус страшным заболеванием. Это, несомненно, опасный вирус, как и любой другой. Просто до конца не изученный.

В социальных сетях нагнетается истерия. А неизвестные манипулируют нами, подкидывая всё новую пищу для ума - самые разные фейки.

"У нас скоро количество смертей от инфарктов пожилых людей, которые всё это читают, превысит смертность от вируса, - считает Малофеев. - Напоминаю специалистам, которые по интернету знакомятся с медициной, что у нас от туберкулёза в год умирает сколько? Вот доктор не даст соврать - 25 тысяч человек. От туберкулёза. Где вопли? Где вопли во всём Рунете? Не надо нагнетать истерию. А телеканал "Царьград" является голосом спокойным и ответственным в этой среде истерики и паники, которая нагнетается в том числе деятелями, которые ещё письма пишут Путину, что он недоделал, а они доделали у себя там, бумагомаратели. Поэтому для того, чтобы этого не происходило, мне кажется...

Мы вообще должны максимально транслировать мнение только специалистов, врачей, докторов. И даже если это фейк, даже если это написал доктор не настоящий, мы хотя бы дойдём через день-два именно до того, кто сочинил "сказку".

Но вот это экспертное мнение, которым мы все друг с другом делимся… Я, например, ни от одного доктора не слышал о страшной опасности коронавируса".

"Мы живём с вирусами многие годы. Соседствуем с ними. И пандемии в истории человечества были. И эпидемии. Однако то, что происходит сегодня, на 90% - паника, отметил Малофеев. - Несчастные люди просто не знают, кому верить, путаются в обилии информации. А после их же используют в "информационных войнах".

"У них нет никакого злого умысла, а им кажется, что нас опять обманывают, у нас на самом деле миллион жертв и нам не рассказывают. Поэтому 90% этих людей, если не 99%, они поддаются этой панике неосознанно, потому что сидят дома, их с работы отправили на дистанционку. И они, кстати, в гаджеты всё время тыкают. Кстати, вопрос: а где рекомендация ВОЗ гаджеты не трогать?"

К слову, Роспотребнадзор ранее уже сообщал, что гаджеты действительно следует дезинфицировать. Они могут сохранять на поверхности вирусы и бактерии. А от ВОЗ такой рекомендации не было...

Вы вообще всё делаете неправильно... Так или не так?

К слову, об упомянутом коллективном письме, которое было направлено президенту России Владимиру Путину. Речь идёт о петиции, где говорится о неверных действиях властей России - с точки зрения составителей. Подписантов 24 человека - это именно авторы, а сейчас под текстом усиленно собирают электронные подписи.

Среди составивших текст не столько эксперты, сколько сочувствующие. Например, издатель Ирина Прохорова, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, не раз попадавшаяся на фейках Анастасия Васильева - она заведует "профсоюзом врачей" под эгидой Алексея Навального. Что касается представителей профессионального сообщества, среди подписантов можно найти биолога Ирину Якутенко или, например, врача Алексея Головенко.

Но интересен даже не список подписантов, а требования. Для начала подписанты настаивают, что России следует закупить иностранные тесты для выявления коронавируса - причём без сертификации. Также пишут, что работать с тестированием должны частные клиники, а не только государственные организации. Наконец, просят всё отменить на три месяца - и налоги, и платёжки ЖКХ, и плату за аренду, ипотеку и так далее.

Забавно, что в своих требованиях подписанты дублируют меры, уже принятые на уровне правительства. Например, налоговые каникулы. Правда, говорят о каникулах не только для бизнесменов, но и для НКО.

Наконец, под соусом заботы о людях требуют отложить голосование за поправки в Конституцию России. С полным текстом петиции можно ознакомиться по ссылке. Направлена она гражданам России, президенту и правительству, говорят подписанты.