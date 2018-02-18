Вирусный видеоролик о выборах с призывом голосовать вызвал жаркое обсуждение в сети

В коротком трехминутном сюжете, авторы собрали все подсознательные страхи простого обывателя: призыв в армию в 52 года, гиперинфляцию и, наконец, геев, которых подселяют в российские семьи, чтобы они могли под присмотром пережить потерю возлюбленного.

Все эти страхи, наваливаются на главного героя (его сыграл Сергей Бурунов из «Большой разницы), который специально проспал выборы.

И не просто проспал, но еще пытался не пустить на выборы жену и убеждал ее в бессмысленности голования - «без тебя выберут!». Судя по количеству просмотров ролика - их почти три миллиона, явка на выборах будет.

Слишком реально показан «Дивный новый мир», и самое ужасное - в нем нет ничего фантастического. Все в рамках допустимого, а значит, вполне реально. И эта реальность зависит только от нас.