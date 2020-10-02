Вирусный Трамп: дорогой твит, телеграмма Путина, ВКС и привет от Байдена

Утро первой октябрьской пятницы как-то сразу не задалось. Сначала пришла новость о том, что Дональд Трамп и его супруга Меланья сдали тесты на коронавирус. Инвесторы, преимущественном азиатские, насторожились. Через пару часов пришел твит-молния: Трамп в своем аккаунте подтвердил опасения.

На новостях о заражении Трампа пошли вниз мировые биржи, акции продавали по всему миру в больших объемах. Казалось даже, что один твит способен породить панику на рынках. Ведь, такое уже бывало.

Одним из первых пожелал скорейшего выздоровления Дональду Трампу Владимир Путин, подчеркнув, что его "жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом".

Президент США сообщил, что он и его супруга чувствуют себя хорошо и готовы продолжать работу. Дистанционно. Полномочия главы государства даже на время не будут делегированы вице-президенту Майку Пенсу.

Трамп входит в группу COVID-риска. Заболевание, как говорят врачи, протекает бессимптомно. Вполне возможно, через две недели он будет здоров и возобновит активную фазу своей кампании. Но за это время будут вычеркнуты из плана полтора десятка крупных мероприятий и встреч со своими сторонниками. Возможно, они будут организованы в удаленном формате ВКС. Не в смысле Военно-Космических сил (России), а в формате видео-конференц-связи.

Таким же образом может пройти и второй раунд теледебатов с кандидатом в президенты США, демократом Джо Байденом. К его чести, он пожелал оппоненту скорого избавления от коронавирусной инфекции и пообещал, что будет за него молиться. Сам Байден в пятницу сдал отрицательный тест на коронавирус.

Второй раунд теледебатов состоится в Майами 15 октября. Ясно, что нынешний хозяин Белого Дома точно появится в телеэкране. Как он это сделает – пока интрига. В любом случае, это добавит перца в противостояние двух кандидатов.

Жестче других, пожалуй, из СМИ отреагировала The New York Times, указав, что новость о коронавирусе Трампа "мгновенно изменила ход президентской гонки и вызвала серьезные вопросы о его безответственном отношении к пандемии и будущем его кампании".

Сюжет закручивается знатный: октябрь подтвердил славу самого насыщенного месяца в США.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik