Вирусные войны. Американские сценарии биологической блокады России • 170 • Аналитика

Источник: sputnik.kg



Задолго до COVID-19

Руководство Соединенных Штатов вполне определенно отдает себе отчет о потенциальных возможностях использования биологического оружия в войнах будущего. Несмотря на то, что США ратифицировали конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов биооружия, Вашингтон в одностороннем порядке отклонил проект создания контрольного органа в рамках данного договора. Отговоркой стало утверждение о недостаточном уровне проверяющих, а также опасения в блокировке работы собственной гражданской биологической промышленности. В общем, мы, американцы, конвенцию, конечно, поддерживаем, но проверять это никому не позволим.



«Патриотический акт», принятый в 2001 году, позволяет американцам работать со смертельно опасными патогенами, если «данная деятельность надлежащим образом санкционирована правительством Соединенных Штатов». Здесь фактически работу с любыми биологическими микроорганизмами США выводят из юрисдикции международной конвенции. Как мы знаем, все это происходит при молчаливом согласии мировой общественности. Проходит восемь лет, и 23 ноября 2009 года Барак Обама подписывает «Национальную стратегию борьбы с биологическими угрозами». В ней уже прямо прописан отказ страны от любых проверок, связанных с соблюдением обязательств конвенции. Апофеозом всего в 2009 году стали слова заместительницы госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности Э. Таучер:



«…администрация Обамы не будет возобновлять переговоры о верификационном протоколе к конвенции, поскольку юридически обязывающий протокол не обеспечил бы значимого контроля или большей безопасности».

После таких слов ни у одной страны мира нет серьезных поводов ограничивать собственные арсеналы биологического оружия. Если можно мировому гегемону, то почему, к примеру, нельзя Китаю получать новые патогены и гибридные вирусы? Это к вопросу о происхождении SARS-CoV-2.





Источник: ru-an.info

Деньги в замаскированную программу развития биологического оружия полились рекой: с начала века до 2014 года американцы выделили под эти цели не менее 80 млрд. долларов. И разработки были типично военного профиля, направленные на получение боевых патогенов. Косвенным доказательством того, что в США не занимаются в рамках данного направления здравоохранением, стала беззащитность страны перед COVID-19. Гигантские объемы финансирования так и не позволили создать систему оперативного реагирования на угрозы пандемии. Занимались американские биологи совсем другим. Например, оттачивали навыки сборки новых видов вирусов и бактерий с заданными параметрами патогенности. Иезуитским выглядят оправдания подобных работ. Дескать, для того, чтобы бороться с потенциальным биотерроризмом, необходимо создать новые патогены и моделировать защиту от них. Сам оружие создал – сам от него и защитился. А у других стран такой защиты нет, зато у американцев есть соответствующие патогены. Явный стратегический дисбаланс.



В США настолько плотно работают с опасными патогенами, что не везде успевают создать должные условия защиты персонала. Туляремия, сибирская язва, Ку-лихорадка, чума – это неполный список «утечек» микроорганизмов, которые случились на биообъектах в США с начала века. В 2008 году Институт вирусологии и иммунологии Юго-западного фонда биомедицинских исследований (Сан-Антонио, штат Техас) и Центр вирусологии и иммунологии университета (Атланта, штат Джорджия) провалили проверку уровня биобезопасности. Эти учреждения, к слову, работают с самыми опасными в мире патогенами. Самое интересное, что повторный мониторинг в 2010 году не выявил никаких улучшений в плане биозащиты. В прошлом году американцы решили на время ограничить практические изыскания с патогенами и провели масштабное математическое исследование. Оно запомнилось названием «Событие 201» (Event 201) и моделируемым вирусом, поразительно похожим на SARS-CoV-2. Согласно сценарию, который разыгрывался в Университете Джона Хопкинса, за полтора года от респираторной инфекции должны умереть не менее 65 миллионов человек. И для размышления: «Событие 201» отыграли в США примерно за полтора месяца до начала эпидемии в китайском Ухане.



Вся эта ситуация, на первый взгляд, несет для России опосредованную опасность. Для эффективного применения биологического оружия столкновение с противником должно быть чуть ли не прямым: в баллистические ракеты патогены не зарядить. Но, похоже, американские военные вполне готовы к такому повороту событий. И более 400 режимных объектов, разбросанных по всему миру, служат тому явным подтверждением. Каждый объект – это биолаборатория с американским персоналом, выведенная из-под юрисдикции государства, в котором она располагается. В связи с этими удаленными от США лабораториями в издании «Военная мысль» приводится предположение, что на их базе проводят апробацию вирусов в условиях, приближенных к боевым. Например, вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке, которая возникла неожиданно и так же неожиданно исчезла.



Биологическая блокада

Более 1 миллиарда долларов – именно столько Пентагон потратил за последние 20 лет на создание вокруг России периметра из закрытых биолабораторий со смертельно опасными патогенами. В постсоветских странах уже создана отлаженная сеть объектов, несущих вполне определенную угрозу безопасности нашей стране. Не исключено, что многочисленные вспышки менингита в Ростовской области в 2013 году вкупе с ящуром и африканской чумой свиней были «пробой пера» одной таких лабораторий. Общеизвестными потенциальными «рассадниками заразы» стали грузинский Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, киевский Центр по контролю и мониторингу заболеваний, одесский Научно-исследовательский противочумный институт, Научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены во Львове, а также множество объектов в Виннице, Днепропетровске, Одессе, Тернополе, Ужгороде и Херсоне. И снова возникает вопрос: если на Украине так много умных американских эпидемиологов, то почему страна не в топе лучших в борьбе с COVID-19? Или опять в лабораториях занимаются совсем не проблемами общественного здоровья?



С 2011 года в Украине наблюдаются вспышки холеры и гепатита С, природа происхождения которых до сих пор не ясна. При этом в относительно небольшой стране не менее 25 американских референс-лабораторий, сотрудники которых обладают дипломатической неприкосновенностью, то есть могут ввозить и вывозить из страны что угодно.



А сейчас немного цифр и географии, позволяющих понять локации «биологического пояса» в окрестностях России. В дружественном Казахстане — как минимум один биообъект в Научном центре карантинных и зоонозных инфекций имени М. Айкимбаева. Профиль работы завязан на программу One Health, изучающей общие для человека и животных заболевания. США могут применить казахские биологические активы не только против России, но в направлении пограничного Китая.



Узбекистан успел обзавестись 10 лабораториями, многие из которых располагаются на секретных ранее советских объектах. Официальная цель работы – защита населения от чумы, сибирской язвы, туляремии и бруцеллеза, а также безопасное хранение соответствующих штаммов в референс-лабораториях. Выигрыш ищет победителя: москвич выиграл в лотерею, но приз не забрал



Подобным заняты и в Таджикистане. Основные объекты расположены в Душанбе, Согдийской и Хатлонских областях.



В Азербайджане с 2013 года функционирует одна биолаборатория.



Даже Армения, в которой находится российская военная база, не смогла обойтись без американской военно-биологической помощи. В стране 25 лабораторий, доступ в которые закрыт для российских специалистов. Есть мнение, что сейчас на уровне глав государств ведутся переговоры о рассекречивании профиля работы таких объектов. Думается, как только Пашинян и Путин договорятся допустить российских биологов в лаборатории, большая часть из них улетит обратно в США.





Источник: eurasia.expert

Такая концентрация смертельно опасных патогенов под руководством американцев может нести массу потенциальных рисков для России. Во-первых, трудовые мигранты из союзных (и не очень) государств становятся отличными переносчиками болезней. Во-вторых, горячих голов, способных на провокации, хватает и в Грузии, и в Украине. Кто даст гарантии, что они не решатся «отомстить» России? В-третьих, техногенные аварии на объектах хранения опаснейших штаммов вызовут катастрофу в стране базирования с последующим расползанием инфекции по России. Если американцы недовольны уровнем безопасности на биообъектах у себя дома, то что говорить об устойчивости зарубежных активов! Не исключена организации вспышки заболевания в одной из стран с последующим назначением России виновницей. И эти риски приведены, естественно, без учета заражения приграничной российской территории – на это у американцев могут уйти считаные часы.



В связи с вышесказанным можно сделать два вывода. Первый, самый неожиданный, выражается в положительном влиянии пандемии на Россию. Естественно, если не брать в расчет тысячи погибших и сотни тысяч переболевших. Суть в том, что в стране сформировалась логика оперативного реагирования на такие угрозы, а также осознание важности биологической защиты населения.



В то же время все эти процессы наверняка находятся под пристальным наблюдением западных спецслужб, и определенные выводы теми уже сделаны.



И второе следствие. Сейчас самое время вносить серьезные коррективы в Федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Например, создать условия для генного модифицирования патогенов. Целевую установку можно без изменения взять у американцев: борьба с потенциальными биотеррористами. Только вот вывезти с территории страны эти лаборатории нам будет некуда. Руководство Соединенных Штатов вполне определенно отдает себе отчет о потенциальных возможностях использования биологического оружия в войнах будущего. Несмотря на то, что США ратифицировали конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов биооружия, Вашингтон в одностороннем порядке отклонил проект создания контрольного органа в рамках данного договора. Отговоркой стало утверждение о недостаточном уровне проверяющих, а также опасения в блокировке работы собственной гражданской биологической промышленности. В общем, мы, американцы, конвенцию, конечно, поддерживаем, но проверять это никому не позволим.«Патриотический акт», принятый в 2001 году, позволяет американцам работать со смертельно опасными патогенами, если «данная деятельность надлежащим образом санкционирована правительством Соединенных Штатов». Здесь фактически работу с любыми биологическими микроорганизмами США выводят из юрисдикции международной конвенции. Как мы знаем, все это происходит при молчаливом согласии мировой общественности. Проходит восемь лет, и 23 ноября 2009 года Барак Обама подписывает «Национальную стратегию борьбы с биологическими угрозами». В ней уже прямо прописан отказ страны от любых проверок, связанных с соблюдением обязательств конвенции. Апофеозом всего в 2009 году стали слова заместительницы госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности Э. Таучер:После таких слов ни у одной страны мира нет серьезных поводов ограничивать собственные арсеналы биологического оружия. Если можно мировому гегемону, то почему, к примеру, нельзя Китаю получать новые патогены и гибридные вирусы? Это к вопросу о происхождении SARS-CoV-2.Деньги в замаскированную программу развития биологического оружия полились рекой: с начала века до 2014 года американцы выделили под эти цели не менее 80 млрд. долларов. И разработки были типично военного профиля, направленные на получение боевых патогенов. Косвенным доказательством того, что в США не занимаются в рамках данного направления здравоохранением, стала беззащитность страны перед COVID-19. Гигантские объемы финансирования так и не позволили создать систему оперативного реагирования на угрозы пандемии. Занимались американские биологи совсем другим. Например, оттачивали навыки сборки новых видов вирусов и бактерий с заданными параметрами патогенности. Иезуитским выглядят оправдания подобных работ. Дескать, для того, чтобы бороться с потенциальным биотерроризмом, необходимо создать новые патогены и моделировать защиту от них. Сам оружие создал – сам от него и защитился. А у других стран такой защиты нет, зато у американцев есть соответствующие патогены. Явный стратегический дисбаланс.В США настолько плотно работают с опасными патогенами, что не везде успевают создать должные условия защиты персонала. Туляремия, сибирская язва, Ку-лихорадка, чума – это неполный список «утечек» микроорганизмов, которые случились на биообъектах в США с начала века. В 2008 году Институт вирусологии и иммунологии Юго-западного фонда биомедицинских исследований (Сан-Антонио, штат Техас) и Центр вирусологии и иммунологии университета (Атланта, штат Джорджия) провалили проверку уровня биобезопасности. Эти учреждения, к слову, работают с самыми опасными в мире патогенами. Самое интересное, что повторный мониторинг в 2010 году не выявил никаких улучшений в плане биозащиты. В прошлом году американцы решили на время ограничить практические изыскания с патогенами и провели масштабное математическое исследование. Оно запомнилось названием «Событие 201» (Event 201) и моделируемым вирусом, поразительно похожим на SARS-CoV-2. Согласно сценарию, который разыгрывался в Университете Джона Хопкинса, за полтора года от респираторной инфекции должны умереть не менее 65 миллионов человек. И для размышления: «Событие 201» отыграли в США примерно за полтора месяца до начала эпидемии в китайском Ухане.Вся эта ситуация, на первый взгляд, несет для России опосредованную опасность. Для эффективного применения биологического оружия столкновение с противником должно быть чуть ли не прямым: в баллистические ракеты патогены не зарядить. Но, похоже, американские военные вполне готовы к такому повороту событий. И более 400 режимных объектов, разбросанных по всему миру, служат тому явным подтверждением. Каждый объект – это биолаборатория с американским персоналом, выведенная из-под юрисдикции государства, в котором она располагается. В связи с этими удаленными от США лабораториями в издании «Военная мысль» приводится предположение, что на их базе проводят апробацию вирусов в условиях, приближенных к боевым. Например, вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке, которая возникла неожиданно и так же неожиданно исчезла.Более 1 миллиарда долларов – именно столько Пентагон потратил за последние 20 лет на создание вокруг России периметра из закрытых биолабораторий со смертельно опасными патогенами. В постсоветских странах уже создана отлаженная сеть объектов, несущих вполне определенную угрозу безопасности нашей стране. Не исключено, что многочисленные вспышки менингита в Ростовской области в 2013 году вкупе с ящуром и африканской чумой свиней были «пробой пера» одной таких лабораторий. Общеизвестными потенциальными «рассадниками заразы» стали грузинский Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, киевский Центр по контролю и мониторингу заболеваний, одесский Научно-исследовательский противочумный институт, Научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены во Львове, а также множество объектов в Виннице, Днепропетровске, Одессе, Тернополе, Ужгороде и Херсоне. И снова возникает вопрос: если на Украине так много умных американских эпидемиологов, то почему страна не в топе лучших в борьбе с COVID-19? Или опять в лабораториях занимаются совсем не проблемами общественного здоровья?С 2011 года в Украине наблюдаются вспышки холеры и гепатита С, природа происхождения которых до сих пор не ясна. При этом в относительно небольшой стране не менее 25 американских референс-лабораторий, сотрудники которых обладают дипломатической неприкосновенностью, то есть могут ввозить и вывозить из страны что угодно.А сейчас немного цифр и географии, позволяющих понять локации «биологического пояса» в окрестностях России. В дружественном Казахстане — как минимум один биообъект в Научном центре карантинных и зоонозных инфекций имени М. Айкимбаева. Профиль работы завязан на программу One Health, изучающей общие для человека и животных заболевания. США могут применить казахские биологические активы не только против России, но в направлении пограничного Китая.Узбекистан успел обзавестись 10 лабораториями, многие из которых располагаются на секретных ранее советских объектах. Официальная цель работы – защита населения от чумы, сибирской язвы, туляремии и бруцеллеза, а также безопасное хранение соответствующих штаммов в референс-лабораториях.Подобным заняты и в Таджикистане. Основные объекты расположены в Душанбе, Согдийской и Хатлонских областях.В Азербайджане с 2013 года функционирует одна биолаборатория.Даже Армения, в которой находится российская военная база, не смогла обойтись без американской военно-биологической помощи. В стране 25 лабораторий, доступ в которые закрыт для российских специалистов. Есть мнение, что сейчас на уровне глав государств ведутся переговоры о рассекречивании профиля работы таких объектов. Думается, как только Пашинян и Путин договорятся допустить российских биологов в лаборатории, большая часть из них улетит обратно в США.Такая концентрация смертельно опасных патогенов под руководством американцев может нести массу потенциальных рисков для России. Во-первых, трудовые мигранты из союзных (и не очень) государств становятся отличными переносчиками болезней. Во-вторых, горячих голов, способных на провокации, хватает и в Грузии, и в Украине. Кто даст гарантии, что они не решатся «отомстить» России? В-третьих, техногенные аварии на объектах хранения опаснейших штаммов вызовут катастрофу в стране базирования с последующим расползанием инфекции по России. Если американцы недовольны уровнем безопасности на биообъектах у себя дома, то что говорить об устойчивости зарубежных активов! Не исключена организации вспышки заболевания в одной из стран с последующим назначением России виновницей. И эти риски приведены, естественно, без учета заражения приграничной российской территории – на это у американцев могут уйти считаные часы.В связи с вышесказанным можно сделать два вывода. Первый, самый неожиданный, выражается в положительном влиянии пандемии на Россию. Естественно, если не брать в расчет тысячи погибших и сотни тысяч переболевших. Суть в том, что в стране сформировалась логика оперативного реагирования на такие угрозы, а также осознание важности биологической защиты населения.В то же время все эти процессы наверняка находятся под пристальным наблюдением западных спецслужб, и определенные выводы теми уже сделаны.И второе следствие. Сейчас самое время вносить серьезные коррективы в Федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Например, создать условия для генного модифицирования патогенов. Целевую установку можно без изменения взять у американцев: борьба с потенциальными биотеррористами. Только вот вывезти с территории страны эти лаборатории нам будет некуда. Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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