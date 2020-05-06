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Вирусные фейки: Генпрокуратура признала ложной информацию об искусственном создании COVID-19

06 мая 2020, 20:05  •  46 • В России
Генеральная прокуратура признала фейками видеоролики, в которых говорилось о якобы искусственном создании коронавирусной инфекции COVID-19 для «чипирования» населения. В ведомстве отметили, что никаких подтверждений искусственного происхождения вируса нет. Ранее Госдума одобрила закон, предполагающий санкции за распространение ложной информации о коронавирусе.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

Генеральная прокуратура РФ признала фейком информацию о том, что коронавирусная инфекция COVID-19 якобы была создана искусственно для чипирования населения. В частности, недостоверными признаны видео, обнаруженные прокуратурой Москвы в соцсети «Одноклассники» и на портале YouTube.

В роликах утверждается, что «коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путём заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путём нумерологических расчётов». 

«Ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством РФ, ни другими официальными органами власти РФ не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции», — подчеркнули в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. 

Ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к этой информации на основании ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Любая эпидемия порождает массу недостоверной информации и общественное напряжение, поэтому появление версии, что коронавирус был создан искусственно, не вызывает удивления. Такого мнения придерживается декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России политолог Александр Шатилов.

«Это просто человеческая психология. Некоторые люди живут по принципу «Фома неверующий», им всё время кажется, что их кто-то обманывает или вводит в заблуждение. Поэтому официальным СМИ они не верят и всегда стараются найти иные источники», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Кроме того, по оценке Шатилова, есть люди, которые с советских времён привыкли не доверять власти и информации из официальных источников. 

«Некоторые наши люди привыкли питаться слухами и искать альтернативные источники информации. Соответственно, они очень часто попадаются на удочку недобросовестных пропагандистов и любителей нездоровой конспирологии», — подчеркнул политолог, отметив важность официальных опровержений.

Научный взгляд

Искусственную природу COVID-19 опровергают и специалисты. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Давидович Альтштейн рассказал RT, что нет подтверждений какого-либо внешнего вмешательства в структуру вируса.

«Есть компетентные заключения специалистов: генно-инженерным путём он (вирус. — RT) не создан», — отметил вирусолог.

Заявления, что COVID-19 является биологическим оружием, не имеют под собой никаких оснований, уверен Альтштейн. 

«Кто же применяет такое биологическое оружие, которое захватывает весь мир? Вы видите какую-нибудь спокойную страну, которая вывела этот коронавирус, защитила от него своё население и теперь пользуется всеми благами и преимуществами? Этого нет и близко», — пояснил эксперт.

Напомним, в конце апреля Генпрокуратура признала фейком статью о том, что коронавирус якобы был изобретён в российской лаборатории «Вектор». По версии автора материала, размещённой во «ВКонтакте», в учреждении произошла утечка, в результате которой в Новосибирске погибли 250—300 человек, и, чтобы «скрыть масштабную катастрофу», вирус был занесён в Ухань. В прокуратуре отметили, что эти данные опроверг генеральный директор ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов. Официальная статистика смертей от коронавируса в этом регионе, предоставляемая Министерством здравоохранения, также указывает на ложность информации, размещённой в соцсети.

Вирусные фейки

С момента начала распространения COVID-19 появилось множество фейков не только о самом вирусе, но и о борьбе с ним. Так, прокуратура Краснодарского края обнаружила в соцсети «ВКонтакте» и на платформе YouTube видеоролик, рассказывающий, что в подъезде одного из многоквартирных домов региона в качестве карантинной меры якобы заварили входную дверь, а продукты жителям передавали через небольшое отверстие. По версии автора ролика, причиной столь жёстких мер стало обнаружение COVID-19 у одного из жильцов.

  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

«Между тем, по информации и. о. заместителя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю, опубликованный материал не соответствует действительности», — подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.

20 апреля Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против интернет-пользователя, который распространял в сети информацию о том, что ночью из больницы в Крылатском якобы вывозят тела умерших в результате заражения. Власти предоставили опровержения этого фейка.

Напомним, в конце марта 2020 года Госдума приняла закон о штрафах за фейки, связанные с коронавирусом. В зависимости от тяжести нарушения и его последствий, автору и распространителю ложной информации грозит наказание от денежного штрафа до нескольких лет лишения свободы. 

По заявлению Генпрокуратуры от 22 апреля, с февраля 2020 года в России было выявлено более 300 ложных сообщений о коронавирусной инфекции. 

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