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За три года эксперты не смогли найти связи хакеров с Москвой

Евросоюз воспользовался новым законом о санкциях в ответ на кибератаки и наказал Россию за вирус NotPetya, три года назад поразивший компьютеры пользователей 65 стран. Доказательств, что именно российские спецслужбы были организаторами кибератаки, предъявлено не было. Обвинения строятся на утверждении, что Москва имела возможность это сделать. Тот факт, что российский бизнес пострадал от вируса, а выгоду получили другие, обвинители замалчивают.

Атака вируса NotPetya произошла 27 июня 2017 года. За несколько часов предприятия разных стран оказались парализованы, ущерб исчислялся миллиардами. На Украине и в ЕС тут же заявили, что запуск вируса – дело рук российских хакеров под управлением Кремля. Как написало украинское издание Liga.Net, "кому еще это могло понадобиться в день Конституции во время войны в Донбассе". Аналогичные "доказательства" приводили и более солидные эксперты. Хотя были и такие, кто честно заявлял: определить со 100%-й достоверностью авторов хакерской атаки не возможно. Это подтверждали, в частности, специалисты американского научно-исследовательского центра RAND и IT-фирмы Wired.

Компания ESET (Словакия) допускала, что за распространением NotPetya могли стоять россияне, поскольку "почерк" разработчиков указывал на российскую школу. Однако интересный факт: буквально за три месяца до этого в прессу попали секретные документы ЦРУ, из которых стало известно, что американские спецслужбы создали спецгруппу UMBRAGE. Ее задача – сбор и изучение хакерских техник разных стран. Таким образом, в ЦРУ учились не только разоблачать атакующих, но и маскировать свои следы, оставляя чужие отпечатки.

Да и без этого, по словам сотрудника международной компании Group-IB Р.Миркасымова, "задача атрибуции – сложная и не может быть формализована". В случае же с NotPetya, не было никаких проверяемых доказательств, что за атакой стоят именно спецслужбы России, приводит МК слова эксперта.

Но даже если рассматривать такие утверждения, что Россия "могла" и "имела выгоду", следует подумать, кто на самом деле остался в выигрыше. В 2017 году против России уже были выдвинуты обвинения о вмешательстве ее хакеров в американские выборы. В США шло расследование. И выглядит странным, что на этом фоне Москва "подставляется" с новой кибератакой. Более того, от NotPetya пострадали многие предприятия и в России, в том числе – нефтегазовой сферы. Если бы Кремль готовил диверсию, уж наверняка защитил бы опору российской экономики.

Что удивительно, украинская компания Linkos Group, являющаяся разработчиком финансового программного обеспечения M.E.Doc, с которой началось распространение вируса NotPetya, после атаки совсем не пострадала. К ней не было исков о возмещении ущерба, на нее не налагались штрафы.

Зато Украина резко активизировала сотрудничество с США в области кибербезопасности. Вашингтон выделил Киеву $38 млн на организацию систем киберзащиты, а украинские власти провели через Раду решение о создании собственных кибервойск Незалежной – оборудование и консультантов для этого предоставляют опять же США.

Так что можно сколько угодно говорить, что диверсия была выгодна России, – настоящие дивиденды от этой истории получили определенные украинские и американские структуры. А против Москвы еще и ввели санкции – после трех лет расследования, которое не принесло доказательств.