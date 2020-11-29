Вирусно-экономический кризис отбросил Италию на десятилетия назад

Гнев и разочарование людей нарастают

«Защитим Италию от глобалистского лобби!» – призвал 28 ноября на страницах крупнейшей в Италии газеты Giornale известный актер и режиссёр Эдоардо Силос Лабини.

Лабини – основатель ассоциации Cultura Identita, созданной в Риме в 2018 году. В ассоциацию входят многие видные деятели итальянской культуры, а также молодые активисты, стремящиеся отстоять национальное лицо Италии, её культурное наследие. Одноименная с ассоциацией газета выходит в виде еженедельного приложения к Giornale – самой популярной сегодня в Италии газеты.

Силос Лабини с единомышленниками. Фото ItaliaIdentita

Гнев итальянских интеллектуалов подогревают раздражение, вызываемое «масочным режимом», и ухудшение экономической ситуации из-за «пандемии». Экономический спад отбрасывает Италию в эру до создания еврозоны, пишет Die Welt. Третья по величине экономика еврозоны при падении ВВП Италии на 12,4% не просто переживает самый значительный спад за десятилетия. «Этот кризис полностью перечёркивает скромный рост экономики Италии за последние десятки лет и отбрасывает страну в прошлое столетие», – уверяет автор статьи в Die Welt.

По Италии волнами проходят акции протеста. Cultura Identita пишет: «Водители такси в Турине заняли площадь Пьяцца Кастелло; два магазина на центральной улице Виа Рома были разрушены группами демонстрантов во время стычек с полицией в стиле партизанской войны. В Кремоне владельцы ресторанов колотили горшками о мостовую перед зданием префектуры, в Катании они бросали перед префектурой бумажные бомбы, в Тревизо маршировали тысячи людей, в Виареджо молодые люди блокировали дорогу и запускали дымовые шашки и петарды, в Палермо перед префектурой протестовали торговцы, рестораторы и служащие… Гнев и разочарование нарастают, затрагивают различные социальные и производственные категории».

Протест безработных. На плакате: «Работы!»

Многие акции протеста выглядят стихийными, но, по сути, их идейным вдохновителем выступает ассоциация Силоса Лабини. В редакционной статье Cultura Identita он пишет. «Давайте вернем каждому народу его собственную историю… Давайте вернёмся к очевидному, нормальному, естественному порядку вещей... Мы защищаем человека, семью, неприкосновенность жилища и решительно заявляем о нашем праве на самооборону… Мы не можем оставить нашу красивую страну в руках глобалистской элиты, отдающей приказы тем странам, которые утратили свой суверенитет».

«Итальянцы, просыпайтесь или мы все умрём рабами! – провозглашает Алессандро Мелуцци, один из сторонников Силоса Лабини. – Италия будет разграблена и станет горячей точкой для исламской иммиграции. Ежедневно проходят демонстрации, которые не освещаются прессой. В Италии невозможно совершить революцию не только потому, что мы были рабами на протяжении пяти веков, но и потому, что мы утратили способность к гражданской реакции… Это – апокалиптический момент, переживаемый человечеством…»

Демонстрации и митинги протеста в Италии – обычное дело, но появление движения протеста влиятельных интеллектуалов стало знаменательным.

К политическим партиям доверия больше нет. Итальянцы всё больше уповают на самоорганизацию. К борьбе против глобализма призывают не только люди культуры. Депутат Сара Куниал, выступая в парламенте, назвала деятельность Билла Гейтса « преступлением против человечности » и потребовала от президента Италии передать доказательства преступления Международному уголовному суду. 7-минутная речь Сары Куниал вызвала бурные аплодисменты в зале заседаний парламента.

«Бунт интеллектуалов» в Италии имеет традиции. После Первой мировой войны, когда Италия переживала бедственную ситуацию, движение интеллигенции во главе с Габриэле Д'Аннунцио, Гаэтано Моска и Вильфредо Парето объявило войну прогнившей парламентской системе. Их позиция, их призывы завоевали уважение итальянцев, но надо помнить, что именно эти группы интеллигенции стали питательной средой для Муссолини.

Поэт Габриэле Д'Аннунцио вместе с Муссолини

Нечто подобное наблюдается в Италии и сегодня. Обозреватели признают, что страна сдвигается вправо. Если раньше на первом плане происходящего сдвига был виден один Маттео Сальвини (за его борьбу против наплыва в Италию иммигрантов его нередко называют фашистом), то сегодня против диктата Евросоюза и глобалистского гнёта выступило объединение интеллектуалов Cultura Identita.

В программе сторонников Силоса Лабини говорится: «Мы, деятели культуры, художники, журналисты, люди интеллектуальных профессий, предприниматели, хотим заново открыть для себя ценность нашего итальянского духа в глобализированном мире… Защита национального лица и культуры нашего народа придаёт уверенность в том, что люди видят будущее. Однако нет будущего, если вы не уважаете свое происхождение, если вы не защищаете свои традиции... Cultura Identita… закладывает основы новой модели, далёкой от «политкорректности», обеспечивающей лишь концентрацию власти и богатства».

Лозунги «ценность итальянского духа…», «защита идентичности» и им подобные могут служить делу сопротивления глобализму, который уничтожает культурное многообразие как таковое. Однако вспомним, каким был исход жесточайшего кризиса, в который погрузилась Италия в 1920-е годы. Фашизм в Италии, неоднократно подчёркивал итальянский философ, журналист, политический деятель, основатель Итальянской коммунистической партии и теоретик-марксист Антонио Грамши, был поддержан правящими классами как средство не допустить ни революции, ни глубоких реформ в экономике и социальной сфере. А идеи Габриэля Д’Аннунцио, писателя, поэта, драматурга, вскормили идеологию фашистского режима Бенито Муссолини.

Чем обернётся экономическое сползание Италии вниз под влиянием вирусно-экономического кризиса сегодня?