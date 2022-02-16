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Вирусная загрузка: какой процент россиян болеет «Омикроном»

16 февраля 2022, 20:55  •  108 • Политика
Система здравоохранения работает в сложнейших условиях, заявил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. В Москве наблюдается позитивная динамика и снижение заболеваемости коронавирусом. Но, как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, в целом по России ситуацию трудно назвать позитивной. Это связано с тем, что в большинстве регионов уже пятую неделю наблюдается рост числа заболевших, пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, заболеваемость «Омикроном» сегодня составляет 72,5% среди всех выявляемых случаев. В Совфеде «Известиям» рассказали о том, что с распространением «Омикрона» основная нагрузка легла не на стационары, а на поликлиники. В Госдуме перечислили проблемы первичного звена здравоохранения, а также предположили снятие ограничений в течение одного-двух месяцев.

Мы говорим только о темпах

Эпидемиологическая обстановка в России остается достаточно сложной, признал премьер-министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
— Мы внимательно отслеживаем в ежедневном режиме ситуацию во всех российских субъектах. Несмотря на небольшое снижение новых случаев, инфекция продолжает распространяться, и система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях, — рассказал Михаил Мишустин.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Он также отметил, что для пациентов с ковидом по всей стране развернуто свыше 220 тыс. коек. Ежедневно проводится около 700 тестов на 100 тыс. человек. Кроме того, правительство решило продлить упрощенный порядок установления инвалидности до 1 июля, добавил глава кабмина. Гражданам не надо будет лично обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу инвалидности или получить ее впервые. «Такой формат в условиях пандемии крайне востребован. Продолжим совершенствовать существующие сервисы, делая их более удобными», — резюмировал премьер.
После выступления председателя правительства слово взял мэр Москвы Сергей Собянин, который заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в столице. По его словам, за прошедшую неделю количество заразившихся снизилось на треть, а число госпитализаций — на 15%. Такие показатели позволяют постепенно переводить медицинские учреждения в режим оказания плановой помощи. За последние три дня в такой режим было переведено около 1 тыс. коек.
Абсолютные параметры заболеваемости еще высокие, но динамика позитивная. Надеемся, что на следующей неделе ситуация будет находиться в приемлемых рамках, — добавил градоначальник.
Глава Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, отметил, что позитивная динамика в столице связана с тем, что Москва раньше всех столкнулась с приростом заболевших. Тем не менее в других регионах ситуация сложнее, а система здравоохранения работает в условиях повышенной нагрузки.
— Мы видим некоторое замедление темпов прироста числа новых пациентов, но это мы говорим только о темпах. В целом же, если посмотреть общее количество пациентов, которых сегодня курирует система здравоохранения, их фактически в два раза больше, чем в осенний период, и это беспрецедентно высокая нагрузка на всё амбулаторно-поликлиническое звено и на систему в целом, — рассказал министр.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
По его словам, основная нагрузка системы приходится на поликлиники, а 92,5% всех пациентов получают помощь именно там. Также глава Минздрава высоко оценил противоэпидемические меры в школах и детских садах, отметив, что за неделю число госпитализаций детей снизилось на 6%. Тем не менее 17% всех заболевших коронавирусом — несовершеннолетние, 98% из них лечатся амбулаторно. Кроме того, он добавил, что вакцинацию прошли более 60 тыс. детей. Прививку они переносят хорошо, заверил Михаил Мурашко.

Позитивные прогнозы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране пятую неделю продолжается подъем заболеваемости. Однако вторую неделю фиксируется замедление темпов роста, а доля столичных регионов в общей статистике снижается. «Эпидпроцесс уходит дальше в восточные регионы», — подчеркнула Анна Попова. Она также отметила, что «Омикрон» сегодня составляет 72,5% среди всех выявляемых случаев.
В Совфеде напомнили, что этот штамм гораздо более заразен по сравнению с другими видами коронавируса.
— Этим объясняется огромное количество заболевших, которое мы видим. Если при штамме «Дельта» большая нагрузка была на стационарное звено, то сейчас нагрузка на амбулаторное. Это очереди в поликлиники, дефицит врачей. Надо отметить, что каждый регион справляется с ситуацией по-разному. Там, где цифровизация уже произошла, справляются лучше, — заверил «Известия» член комитета Совфеда по социальной политике, кандидат медицинских наук Владимир Круглый.
Он также добавил, что для борьбы с «Омикроном» предпринимаются и совсем другие шаги. «Сейчас гораздо меньше карантинных мер, потому что очень много контактных и бессимптомных», — подытожил сенатор.
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
С тем, что эпидемиологическая обстановка в стране остается сложной, согласен и первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. В разговоре с «Известиями» он назвал ситуацию серьезной, но отметил постепенную тенденцию на сокращение темпов роста заболеваемости.
Я думаю, что в течение месяца максимум двух такая тенденция будет продолжаться, и ограничения начнут снимать, — подчеркнул парламентарий.
Рассказали в этом комитете и о проблемах, с которыми сталкиваются преимущественно жители регионов.
— Сегодня очень страдает первичное звено. Там кадровые проблемы, не укомплектован штат. Есть проблемы с лекарственным обеспечением. Мы видим сложности и с приездом скорой помощи, потому что специалистов тоже не хватает. Кроме того, многие медики в эту волну заболели и выбыли сегодня по объективным обстоятельствам, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» зампред комитета Алексей Куринный.
К проблемам он отнес и то, что многие поликлиники не приспособлены к приему большего числа больных. «Отсутствуют боксированные отделения в большинстве случаев, что не способствует прекращению распространения COVID-19», — подытожил депутат.
Напомним, что 16 февраля в России выявлено более 179 тыс. новых случаев коронавируса, а госпитализировано — свыше 19,5 тыс. человек.
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