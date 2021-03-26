Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее ...
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому з...
Главная / В мире

Вирусная реклама: Макрон заявил о «войне нового типа» из-за вакцин России и Китая

26 марта 2021, 14:15  •  98 • В мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «войне нового типа», связанной, по его мнению, с попытками России и Китая «оказать влияние» с помощью вакцин от коронавируса. Он также сообщил о планах Европы выйти на первое место по выпуску данных препаратов. На этом фоне в ЕС продолжается рост заболеваемости, продлеваются локдауны. Эксперты указали на недопустимость высказывания французского лидера о вакцинах от коронавируса. В Кремле при этом подчеркнули, что в России не согласны с утверждением, что Москва и Пекин используют пандемию COVID-19 и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния.
 
globallookpress.com © Gao Jing
 

Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа». Как пишет Le Figaro, соответствующее высказывание французского лидера прозвучало в ходе пресс-конференции, на которой он высказался о вопросах вакцинации от COVID-19.

«Мы столкнулись с мировой войной нового типа из-за атак и стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин. На этом фоне мы должны быть суверенными. Мы создали возможность производить (вакцину. — RT). Мы находимся в процессе создания возможностей для производства вакцин второго поколения», — приводит слова Макрона издание.

Он также заявил о европейских планах выйти на первое место по производству вакцин. «К лету мы хотим стать континентом, который производит самое большое количество вакцин в мире. Это нам позволит гарантировать поставку вакцин и ответить на этот продолжительный вызов, которым является пандемия», — сказал Макрон.

  • Эммануэль Макрон
  • Reuters
  • © Michel Euler

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о несогласии Москвы с обозначенной Макроном позицией о «войне» из-за вакцин производства РФ и КНР.

«Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то «войну», и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния», — сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента, Россия является ответственным участником международного сообщества.

«Уровень ответственности всех участников международного сообщества наилучшим образом демонстрируется в такие нелёгкие дни и годы пандемии, как мы переживаем всем человечеством сейчас», — заключил Песков.

Он также подчеркнул, что Россия была первой страной, которая завершила разработку и производство вакцины. Наряду с этим Песков напомнил, что Россия наращивает темпы производства препаратов, чтобы завершить вакцинацию своего населения, и одновременно делает всё возможное, чтобы в обозримой перспективе ответить на международный спрос на свою вакцину.

Также на russian.rt.com «Нужно быть готовыми действовать самим»: Германия и Италия не исключили закупок вакцины «Спутник V»

«Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики или использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», — заключил он.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов обратил внимание на использованные Макроном формулировки «война».

«Очень странно и, я бы даже сказал, цинично звучат слова французского президента, который сравнивает действия России и Китая с войной. Следовательно, вакцину он сравнивает с боевым оружием? Вакцину, которая несёт здоровье людям, он приравнивает к способу военных действий? Мне кажется, что это за гранью разумного», — отметил эксперт в беседе с RT.

Наряду с этим Шаповалов отметил тот факт, что действия России в вопросах борьбы с коронавирусом оказались существенно эффективнее по сравнению с действиями Франции и ряда других государств Европы. Также, по его словам, слова Макрона о развитии производства вакцин указывают на пробелы в управленческих решениях европейских руководителей.

«По сути, Макрон констатировал тот факт, что Европа, в отличие от России или Китая, не в состоянии обеспечить безопасность своих граждан… Вот это действительно является реальностью, всё остальное — не более чем не очень удачные пропагандистские штампы», — заключил эксперт.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в свою очередь, назвал слова Макрона искажением действительности.

«Пандемия — это испытание для всего человечества, на мой взгляд, и стремление стран обеспечить выживание своего населения, обеспечить нормальный образ жизни — это естественное движение. Называть это мировой войной — наверное, сильное искажение», — сказал эксперт корреспонденту RT.

В Европе по-прежнему сохраняется сложная обстановка в связи с заболеваемостью коронавирусной инфекции. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за предшествующие сутки в странах Европы суммарно зафиксировано более 256 тыс. случаев COVID-19, что является самым высоким показателем с января.

В европейских странах продлеваются действующие и вводятся новые ограничительные меры. В частности, накануне власти Германии приняли решение продлить локдаун в стране до 18 апреля. В Польше действующий режим ограничений ужесточается: до 9 апреля в стране закроют практически все общественные места.

  • © REUTERS/Fabrizio Bensch

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз находится в начале третьей волны распространения коронавирусной инфекции. По её словам, ситуация с распространением COVID-19 в странах ЕС «вызывает серьёзное беспокойство».

При этом несколько дней назад в Еврокомиссии заявили, что цели по обеспечению своевременного доступа к вакцинам от коронавируса для граждан Евросоюза по-прежнему не достигаются.

В заявлении ЕК говорится, что для решения этой задачи необходимо внести изменения в текущий механизм распределения. Также сообщается, что для обеспечения своевременного доступа к вакцинам необходимо соблюдать принципы взаимности и пропорциональности.

На этом фоне стало известно, что еврокомиссар Тьерри Бретон отказался выдать разрешение на применение российской вакцины «Спутник V». Как пишет Le Figaro, Бретон заявил, что ЕС совершенно не в чем себя упрекнуть.

Как пишет издание, этот шаг говорит об идеологическом подходе, который оказался выше прагматизма и заботы о здоровье населения Европы.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ЕК продолжает свою «изначально заметно хромающую линию» на сотрудничество с исключительно западными компаниями в вопросах поставки вакцин. Контракты заключают только с представителями ЕС, США и Великобритании, отметила Захарова. Таким образом она прокомментировала высказывание представителя ЕК Бретона о российской вакцине.

  • Вакцина «Спутник V»
  • © REUTERS/Mohammed Salem
Байден после разговора с Си Цзиньпином заявил о будущем соперничестве

«Это разве не политизированный подход? Это разве нормальный подход к решению общепланетарной проблемы? <...> Это вопрос к Брюсселю, который постоянно говорит о том, что Россия ведёт в отношении ЕС некую недружественную политику, отказывается от взаимодействия. Вы почитайте, что ваши же представители говорят», — сказала представитель российского МИД.

Захарова также выразила надежду, что подобное отношение к «Спутнику V» со стороны Еврокомиссии не скажется на темпах рассмотрения заявки на регистрацию препарата в Европе.

«Особенно с учётом того интереса, который проявляют к нашему препарату многие страны — члены ЕС», — отметила Захарова.

Она также упомянула о высказывании главы европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге о том, что в Европе существует реальная потребность в российской вакцине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
26 марта 2021, 00:35
Журналисты "слили" шпаргалку Байдена на пресс-конференции
25 марта 2021, 20:55
Против Израиля развернули фронт в море? Ракетный удар по кораблю вызвал вопросы
26 марта 2021, 03:20
Die Welt: распределение вакцины расколет Евросоюз
25 марта 2021, 20:55
На "ментальную войну" Россия ответит оружием победы
26 марта 2021, 03:20
Байден после разговора с Си Цзиньпином заявил о будущем соперничестве
26 марта 2021, 02:20
Вакцинация, Китай и второй срок: о чём Джо Байден говорил на своей первой пресс-конференции
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемни...
26 марта 2021, 05:10
Муженко рассказал, что помешало ему перебить всех «вежливых людей»
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел ва...
26 марта 2021, 05:10
Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева: Доказательство – &quo...
26 марта 2021, 00:35
США показали "голого короля". Джо Байден испугался Путина и ничего о нем н...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 марта 2021, 01:25
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
21 марта 2021, 01:25
Украинцы шокированы: «Нация-агрессор нас обскакала экономически»
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
24 марта 2021, 16:30
Генсеку НАТО выдали два варианта после требований освободить Навального
21 марта 2021, 03:15
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них останется не больше 5 минут"
21 марта 2021, 08:45
Леонид Рошаль сделал заявление о состоянии Байдена: "Опасно не только для Америки"
25 марта 2021, 09:55
Премьер Канады не побоялся выдать неприятную Западу правду о Путине: "Сказать всё"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.