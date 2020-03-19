Вирусная политика: Неожиданной жертвой коронавируса стала демократия

Автор:

Кучер Егор

Новости о распространении коронавируса в мире всё больше походят на сводки с поля боя. Страны массово изолируют города и закрывают границы, прерывается авиасообщение, от COVID-19 погибли уже почти 7 тыс. человек. Россия по-прежнему действует на упреждение, 16 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы с Белоруссией для пересечения людьми. Работает новая больница в Коммунарке около Москвы, в Подмосковье по технологиям экспресс-строительства возводится новый больничный комплекс.

В мире ситуация выглядит совершенно удручающей. Дело не только в том, что на официальных мероприятиях чиновники всех мастей перестали жать друг другу руки, предпочитая словесные приветствия или разрешённые протоколом жесты. Дело в стремительно растущем количестве заболевших и умерших. Премьер Великобритании Борис Джонсон открыто признал, что многие жители страны вскоре потеряют родных и близких, а в Италии врачам приходится делать наиболее трудный выбор — кого из пациентов лечить, а кого нет. Страдают от COVID-19 Франция и Германия, Нидерланды, Австрия, Чехия, Польша.

На этом фоне уже начала рассыпаться шенгенская зона — страны ЕС закрывают границы друг с другом. НАТО отменяет учения, срываются крупные международные форумы, спортивные соревнования, концерты, выставки. Удар коронавируса по авиаперевозчикам и мировой туристической отрасли сложно переоценить, глобальные рынки уже буквально трещат по швам.

НАТО без солдат

Международные учения НАТО — событие не столько военное, сколько политическое. В последние годы альянс серьёзно нарастил свои силы на подступах к России и регулярно проводит учения с каким-либо помпезным названием и целью "сдерживания России". В 2020 году таким событием должны стать учения Europe Defender 2020 в Прибалтике. Однако их проведение теперь оказалось под большим вопросом из-за коронавируса.

Учения НАТО Europe Defender 2020 под угрозой срыва из-за коронавируса. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress

13 марта Норвегия досрочно завершила учения НАТО Cold Response из-за обнаружения COVID-19 у одного из солдат. Контингент из 1,3 тыс. солдат отправился на карантин, от отправки своих военных на полигоны отказалась Финляндия. Альянс попытался выйти из положения — переодеть солдат в костюмы химзащиты и отработать меры противодействия при атаке химоружием, но учения всё же просто отменили.

Распространение коронавируса вышло из-под контроля. Мы хотим сохранить обороноспособность, чтобы мы могли поддерживать общество в этот непредсказуемый период,

— заявил руководитель учений Руне Якобсен, слова которого приводит норвежская телерадиокомпания NRK.

Учения Europe Defender — гораздо более масштабные. Они предусматривают переброску в Европу порядка 20 тыс. американских военных в довесок к тем контингентам, которые уже существуют в Германии и Польше. Эта переброска сил стала бы самой крупной операцией по перемещению американских военных за последние 25 лет. Отметим, что Германия и Польша играют ключевую роль, так как обеспечивают логистику — доставку солдат и техники.

В Германии транспортировку всего необходимого для учений производили около 1,5 тыс. человек. Это продолжалось до тех пор, пока бундесвер не заявил 13 марта, что прекращает своё участие в манёврах из-за коронавируса. Таким образом, логистика подготовки учений оказалась парализована.

Германия и Польша играют ключевую роль в Europe Defender, так как обеспечивают доставку солдат и техники. Фото: Jens Büttner / Globallookpress

15 марта стало известно, что власти Германии приняли решение закрыть с 16 марта границы с Австрией, Францией и Швейцарией, о чём сообщило издание Spiegel. По данным сервиса глобального мониторинга ситуации с коронавирусом в мире на сайте arcgis.com, в Германии к вечеру 16 марта число заболевших достигло 6 672 человек, число умерших — 14.

Официально в НАТО всё ещё допускают проведение учений Europe Defender, однако подготовка к ним уже застопорилась не только из-за выхода Германии, но и распоряжения главы Пентагона Марка Эспера. Он велел остановить продвижение всех эшелонов с солдатами США на 60 дней по так называемому "уровню предупреждения 3", который касается военных, контактировавших с итальянцами, китайцами или южнокорейцами.

Таким образом можно констатировать, что коронавирус всё-таки нанёс удар по планам НАТО, так как у членов альянса появился враг, куда более страшный, чем "российская угроза". Инстинкт самосохранения натовских солдат при этом оказался выше, чем интересы несчастной Прибалтики, которая, как известно, постоянно ждёт "вторжения русских".

США извлекают выгоду

США также страдают от коронавируса, тест на заразу пришлось пройти и президенту Дональду Трампу. В ряде городов есть ажиотаж в магазинах, где заканчиваются базовые продуктовые товары и туалетная бумага. Однако очевидно, что в пандемии COVID-19 для Вашингтона больше плюсов, чем минусов. Да, американский фондовый рынок получил серьёзный удар, в последние дни индекс Dow Jones падал на астрономические 7-9%, чего не было уже более 30 лет.

Американский фондовый рынок получил серьёзный удар, пережив рекордное падение индексов. Фото: Michael Nagle / Globallookpress

В то же время коронавирус привёл к резкому сокращению потребления нефти в Китае, а затем по вине Саудовской Аравии провалилась сделка ОПЕК+ с Россией и другими экспортёрами, что дополнительно усилило падение мировых цен на чёрное золото. Казалось бы, обрушение рынка нефти невыгодно всем без исключения экспортёрам (США — мировой лидер), однако в моменте это привело к снижению стоимости топлива для рядовых американцев. Этот фактор сулит Трампу сплошные политические выгоды. Президент США уже начал предвыборную кампанию и обещал, что будет добиваться снижения цен на бензин в стране.

Ещё один политический плюс для Трампа состоит в снижении ключевой ставки ФРС США до 0-0,25%. Решение об этом было принято 16 марта. Президент США в предыдущие месяцы буквально осаждал главу регулятора Джерома Пауэлла, требуя от него дальнейшего снижения процентной ставки, но тот был непреклонен. Теперь же, когда мировые рынки получили удар от COVID-19, а цены на нефть рухнули, глава ФРС решил, что американским финансовым властям пора разжать тиски. Ведь низкая ставка сейчас — это более дешёвые кредиты для бизнеса и населения США, что опять же являлось одним из обещаний Трампа. Если ставку спустить до отрицательных значений, то американский госдолг (а это, напомним, 20 трлн долларов) и вовсе начнёт гаситься сам по себе.

Наконец, коронавирус радикально сказывается на состоянии экономики Китая, с которым Трамп ведёт торговую войну. Такие потери для экономического конкурента США — большая радость для Вашингтона. 16 марта агентство Reuters сообщило, что промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции в основной капитал в Китае упали на 24,5%, а розничные продажи сократились на 20,5% в годовом исчислении.

Царьград ранее писал о том, что, по оценкам аналитического центра Oxford Economics, мировой ВВП в 2020 году потеряет из-за коронавируса порядка 1,1 трлн долларов, или 1,3% вместо роста на 3,3%. ВВП Китая может сократиться с 6% до по крайней мере 5,4%.

Теперь осталось только дождаться, когда COVID-19 активно распространится по Мексике, чтобы на границе с США всё-таки появилась полноценная стена, которую Трамп всё ещё обещает достроить. Если сложить все факторы вместе, то можно сказать, что лучших позиций для переизбрания президентом Трамп себе не мог и желать.

Развал глобализма?

Коронавирус способен привести и к более серьёзным международным последствиям, чем пандемия и тысячи жертв. Политологи заявляют, что на фоне общей политической "засухи" постепенно перестаёт биться сердце мирового глобализма. Если пресловутая "агрессия России" всегда заставляла Запад объединять усилия, то теперь все страны действуют сами по себе. В мире нет единого западного, восточного или всеобщего штаба по борьбе с вирусом и координации действий.

В одночасье прекратились все разговоры о демократии, правах и свободах, а ведь новейший западный демократический мир ещё не знал таких ограничений для человека на передвижение и массовые собрания. Единого штаба (хотя бы на базе ООН или ВОЗ) не может быть, так как на Западе каждый сам за себя. Иран уже попросил США из-за тяжелейшей ситуации снять с него хотя бы часть санкций, но Вашингтон остался глух и не протянул руку помощи государству (каким бы оно ни было), где сегодня очень высокая смертность от коронавируса. А ведь для оказания такой помощи США даже не должны были отправлять гумпомощь или как-то ещё тратить деньги. Достаточно было бы просто отменить санкции. Это та причина, по которой международное сообщество едва ли будет бороться с COVID-19 сообща, как это было в ситуации с мировой террористической угрозой.

Трамп отказался ехать в Москву на Парад Победы. Фото: Shealah Craighead/White House / Globallookpress

Наконец, одним из важнейших политических решений стал отказ Дональда Трампа от визита в Россию 9 мая. Как рассказал в интервью "Коммерсанту" новый посол США в России Джон Салливан, Белый дом пока не определился с составом делегации, которая приедет в Москву на празднование 75-летия победы над фашизмом. Однако посол пообещал, что в Россию обязательно приедет делегация высокого уровня.

Таким образом, COVID-19 всё ещё набирает силу, а в мировой политике зреет серьёзный кризис. Это происходит из-за того, что пандемия новой коронавирусной инфекции очень больно бьёт по одним и выгодна другим. Кроме этого, международное демократическое сообщество оказалось не готово к этой угрозе и моментально раскололось. И судя по темпам распространения вируса, политическая лихорадка только начинается.